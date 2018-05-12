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суббота, 12 мая 2018 13:06

Интер вещает без законной лицензии - Княжицкий

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Интер вещает без законной лицензии - Княжицкий
Глава комитета по вопросам культуры и духовности ВР Николай Княжицкий объяснил, почему следует провести внеплановую проверку на интере. Фото: Vesti-ukr

Глава комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Николай Княжицкий рассказал свое видение ситуации вокруг телеканала "Интер" и объяснил, почему следует провести внеплановую проверку.

Свое мнение он высказал в эфире "5 канала".

По мнению Княжицкого, "Интер" выгоден как и для тех, кто распространяет антиукраинские настроения, так и для тех, кто является патриотом Украины.

"Существование "Интера", как "священной коровы", выгодно всем этим Левочкиным и другим, которые таким образом объединяют антиукраински настроения или пророссийско настроенный электорат своего канала. Оно выгодно очень часто и тем, кто их атакует, потому что так они показывают , какие они большие патриоты ", - сказал председатель комитета.

Также Княжицкий рассказал, что "Интер" уже несколько лет вещает без законной лицензии, именно поэтому и следует провести внеплановую проверку на телеканале.

" "Интер" вещает без законной лицензии. Это продолжается в течение нескольких последних лет, и Нацсовет продлил им это вещание на аналоговых частотах, хотя до этого они получили лицензию незаконно - без конкурса", - отметил эксперт.

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" "Интер" невыгоден государству, но в государстве мало государственников, чтобы решить этот вопрос", - добавил он.

Княжицкий считает, что список владельцев всех украинских каналов должно быть открытым и прозрачным, чтобы эта информация была доступной для всех. Также глава комитета отметил, что финансирование телеканалов, которые транслируют атиукраинскую пропаганду, следует соотносить с финансированием терроризма.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит "Интер". Это решение было принято после многочисленных жалоб от украинской организации, СБУ и простых граждан.

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12
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