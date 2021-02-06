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суббота, 06 февраля 2021 18:44

"Интер" нарушил все черты - активисты

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&quot;Интер&quot; нарушил все черты - активисты
К зданию телеканала сняли правоохранителей. Фото: Facebook

В Киеве, на входе в редакцию "Интера" собрались протестующие.

Они требуют закрытия телеканала. Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Интер" нарушил все черты морали и все черты Уголовного кодекса в плане пропаганды сепаратизма и антиукраинских сил, начиная еще с 2014 года", - заявил один из участников митинга Виталий Черный.

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"Еще с 2014 года этот телеканал пытались закрыть, но Фирташ и Левочкин, которым он принадлежит, откупаются. Постоянно откупаются", - добавил он.

Как видно на видео, вход в "Интер" охраняет большое количество правоохранителей.

Возле телеканалов "Интер" и "Наш" продолжаются протесты. В связи с этим здания телеканалов взяли под усиленную охрану полиции.

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Дата
07
февраля

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