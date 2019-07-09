Instagram ввел новые запреты

В Instagram появилась защита пользователей от оскорблений. Фото: Time Magazine

Instagram вводит новые функции соцсети, чтобы бороться с оскорблениями и травлей в сети.

С помощью искусственного интеллекта можно будет распознать, какую лексику использует пользователь в публикациях или комментариях. Если система оценит подпись как обидную, автору предложат заменить ее с использованием менее резкой лексики.

Другим новшеством станет введение опции Restrict ("Ограничить". – Gazeta.ua). Она позволяет пользователям социальной сети скрывать чужие оскорбительные комментарии, оставленные под своими постами.

По мнению руководства Instagram, эта функция будет полезна тем, кто не хочет блокировать или жаловаться на пользователей, поскольку это может обострить их отношения в реальной жизни.

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Instagram заблокирует хэштеги, с помощью которых распространяют фейки о вакцинации. Сотни пользователей сети пожаловались на нее за "неаккуратного обращения с потенциально вредными публикациями". Теперь запрет будет даже на те хэштеги, которые могут показаться безвредными, но на самом деле их используют для распространения опровергнутых наукой утверждений.