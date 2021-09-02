Instagram "лег". Пользователи шлют жалобы отовсюду

Произошел масштабный сбой соцсети Instagram. Фото: Reuters

В четверг, 2 сентября, в работе Instagram на территории Украины и ряда других стран возникли сбои.

Их начал фиксировать портал Downdetector, который отслеживает работу ресурсов.

Первые обращения о проблемах начали поступать с 09:00. У 64% пользователей, направивших обращение, проблемно загружается лента, 23% не могут войти, а у 13% полностью не работает сайт - выдает ошибку Could not refresh feed.

Больше всего сообщений о сбое Instagram поступило из США и некоторых европейских стран. По состоянию на 15:10 Downdetector зафиксировал более 16 тыс. обращений.

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За последний месяц это уже второй сбой в Instagram. В начале августа пользователи из Европы, Латинской Америки, США и России жаловались на нестабильную работу соцсети.