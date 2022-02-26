Информация об отключении мобильной связи и интернета - фейк

Возможны перебои со связью, но полное отключение — нет. Фото: ВСУ

В сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета – эта информация не соответствует действительности.

Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Однако могут возникать перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены.

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"Просим совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в рамках необходимости", - говорится в сообщении.

В случае, если вы не можете дозвониться, отправляйте смс-сообщения.

В Telegram и других мессенджерах распространяют фейк от имени Службы безопасности Украины. От украинцев якобы требуют перейти по ссылке, чтобы "пройти проверку".