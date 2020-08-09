Информация о возможной взрывчатке на ул.Кирпы в Киеве не подтвердилась

Движение на ул. Кирпы восстановлено. Фото: Facebook

Патрульная полиция Киева сняла ограничения на движение по ул.Кирпы после проверки взрывотехниками информации о подозрительном предмете.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева в Facebook около 12:20 воскресенья.

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"Информация не подтвердилась. Движение возобновлено", - сказано в сообщении.

Ранее в патрульной полиции сообщали, что в воскресенье около 12.00 в милицию Киева поступило сообщение о подозрительном предмете на ул.Кирпы. Патрульные, прибывшие на место происшествия, ограничили движение на улице Кирпы, от улицы Липкивского до Воздухофлотского проспекта. На месте происшествия работают взрывотехники.