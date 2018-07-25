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среда, 25 июля 2018 13:11

"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"

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"Империя распадется окончательно. Отделятся татары, башкиры - Республика Идель - Урал. В Сибири даже демонстрации были:" Довольно кормить Москву ". Там якуты, а они - очень антимосковские. Кавказ, Дон отделятся . Кубань - мы заберем. В Сибири Китай претендует на территории. Даже с Ленинградом-Санкт-Петербургом будет вопрос.

Если бы могли разъеденить Украину изнутри - давно бы сделали. Но не получается. Теперь главное - отрицательная энергия против Москвы каждого украинского человека. В Кремле уже нет единства. Там своих много проблем. Мы будем их разваливать, я так вижу, - говорит Валентин Мороз, советский политзаключенный, историк

 

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