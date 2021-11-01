Именины 2 ноября: кого сегодня поздравлять с днем ангела

День ангела 2 ноября отмечают: Иван, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Федор.
День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.
Gazeta.ua предлагает выбрать поздравления для именинников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 1 ноября: что сделать в этот день, чтобы весь месяц быть богатым и успешным
***
Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!
***
Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.
Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!
***
В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
***
У самой нежной и красивой
Сегодня праздник наступил:
Хочу, чтоб Ангел белокрылый
Тебе счастье подарил.
Хочу, чтоб ты всегда смеялась,
Мир без твоих улыбок пуст.
Чтоб никогда не огорчалась,
Забыла, что такое грусть!
***
Ангел небесный хранит нас на свете.
Ангел-хранитель у каждого свой.
Он за тебя в этой жизни в ответе,
Он охраняет и жизнь, и покой.
Может, ему не всегда удаётся
Беды людские рукой отвести.
Знай, что сегодня твой праздник начнётся,
Значит, сегодня должно повезти.
День именин – это день персональный.
Лишь для тебя нынче солнечный свет.
Имя твоё – это образ реальный,
В мире подобного образа нет.
Праздничный день в каждом доме – событие.
Новое утро приносит рассвет,
Радость познания, мира открытие,
Ярких цветов ароматный букет.
Пусть поздравления тёплым потоком
В душу твою принесут благодать.
С неба взирая недремлющим оком,
Ангел твой будет всегда помогать.
***
Имя ребенку дается родителями.
Бог каждому назначает ангела-хранителя.
С этого момента имя человека во
многом определяет его судьбу.
Важно содержать свое имя -
этот "божественный код" - в чистоте духовной.
И тогда ангел-хранитель будет благоволить
и поддерживать человека.
Счастья тебе, наш дорогой именинник!
2 ноября православная церковь чтит память христианского святого Артемия Антиохийского. Его считали защитником от разных болезней – например, от грыжи. Также Артемия чтили своим покровителем военачальники и атаманы.
Комментарии