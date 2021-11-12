Именины 15 ноября отмечает владелец сильного имени

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1116
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1512
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1764
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 4824
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1809
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3 Просмотров: 2709
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 1971
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 414
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3699
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 1503
Фото
Все фото
20
5
14
5
5
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
День ангела 14 ноября: кого поздравлять с именинами
День ангела 14 ноября: кого поздравлять с именинами
Корабли Украины и НАТО провели &quot;операцию&quot; в Черном море: впечатляющие фото
Корабли Украины и НАТО провели "операцию" в Черном море: впечатляющие фото
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Полиция задержала банду воров-&quot;медвежатников&quot;
Полиция задержала банду воров-"медвежатников"
Видео
Все видео
14 ноября чтят память целителей Космы и Дамиана
14 ноября чтят память целителей Космы и Дамиана
Церковный праздник: кому сегодня молиться, чтобы защитить дом от пожаров
Церковный праздник: кому сегодня молиться, чтобы защитить дом от пожаров
Киевский концерт британского музыканта Стивена Ридли в третий раз перенесли - он выступил под открытым небом
Киевский концерт британского музыканта Стивена Ридли в третий раз перенесли - он выступил под открытым небом
На съемках шоу задержали "сваху", завозившую в Украину нелегалов
На съемках шоу задержали "сваху", завозившую в Украину нелегалов
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Интервью
1/5
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 810
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 6570
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2223
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9603
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1224
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 351
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
понедельник, 15 ноября 2021 03:01

Именины 15 ноября отмечает владелец сильного имени

  Комментировать

15 ноября именины отмечает Константин. Поздравьте близких и друзей с днем ​​ангела.

Gazeta.ua предлагает узнать значение этого имени.

Имя Константин возникло в Древнем Риме. На современный украинский оно переводится как "крепкий" или "неизменный". Это имя соотносят с именем императора Рима Константином Великим I. Именно он стал основателем Константинополя – столицы Римской империи и совершил христианскую веру главной религией. Кроме того, он строил церкви и храмы, глубоко верил во Христа и всеми способами защищал веру от язычников. Константин I проявил себя как храбрый, справедливый и умеренный правитель.

Мужчин по имени Константин лучше всего характеризуют такие особенности как настойчивость, терпеливость, умение сдерживаться и способность преодолевать нерешительность.

Поздравление для Константина

***

С Днем ангела, Костя, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Я милому желаю Косте

На праздник светлый именин,

Чтоб счастье хаживало в гости,

И был ты ангелом храним.

Пусть сбудутся мечты, желанья,

Успех поднимет в небеса.

Исчезнут разочарованья,

И заискрится смех в глазах.

***

Костя, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День ангела 14 ноября: кого сегодня поздравлять с именинами

Автор: pixabay.com
  15 ноября именины празднует Константин
15 ноября именины празднует Константин

По церковному календарю 15 ноября чествуют преподобного Маркиана Кирского. Христианский святой, сирийский отшельник, сподвижник, живший в IV веке. Он получил дар от Господа – исцелял своими молитвами тех, кто уже не надеялся выздороветь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Именины 15 ноября отмечает владелец сильного имени». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки Просмотров: 49196
В России мужчина умер после циничной шутки врача
В России мужчина умер после циничной шутки врача 1 Просмотров: 14031
Футболист &quot;Динамо&quot; рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь
Футболист "Динамо" рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь Просмотров: 12321
Гороскоп на выходные: в чьей жизни начнется суперуспешный период
Гороскоп на выходные: в чьей жизни начнется суперуспешный период
 Просмотров: 7677
Спрашивает мертв ли и хочет к матери: рассказали о состоянии 5-летнего, потерявшего в ДТП родителей
Спрашивает мертв ли и хочет к матери: рассказали о состоянии 5-летнего, потерявшего в ДТП родителей Просмотров: 7425
Общество
В "Дия" появился сертификат для переболевших коронавирусом
В "Дия" появился сертификат для переболевших коронавирусом Просмотров: 189
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
 Просмотров: 3096
Укрзализныця предупредила о задержке поездов
Укрзализныця предупредила о задержке поездов Просмотров: 324
Совещание СНБО: Данилов с министрами обсудили защиту украинской границы
Совещание СНБО: Данилов с министрами обсудили защиту украинской границы Просмотров: 198
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение Просмотров: 1287
Больше всего комментируют
20
"Слуга народа" купил джип премиум класса за 1,1 млн грн
11
На украинские YouTube-каналы, противодействующие роспропаганде, пошли атаки
5
Бывший соратник Зеленского: Уже пора думать об Украине после Зе
4
Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком
3
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Голосов: 57527
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть