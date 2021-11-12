Именины 15 ноября отмечает владелец сильного имени

15 ноября именины отмечает Константин. Поздравьте близких и друзей с днем ангела.
Gazeta.ua предлагает узнать значение этого имени.
Имя Константин возникло в Древнем Риме. На современный украинский оно переводится как "крепкий" или "неизменный". Это имя соотносят с именем императора Рима Константином Великим I. Именно он стал основателем Константинополя – столицы Римской империи и совершил христианскую веру главной религией. Кроме того, он строил церкви и храмы, глубоко верил во Христа и всеми способами защищал веру от язычников. Константин I проявил себя как храбрый, справедливый и умеренный правитель.
Мужчин по имени Константин лучше всего характеризуют такие особенности как настойчивость, терпеливость, умение сдерживаться и способность преодолевать нерешительность.
Поздравление для Константина
***
С Днем ангела, Костя, тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
Я милому желаю Косте
На праздник светлый именин,
Чтоб счастье хаживало в гости,
И был ты ангелом храним.
Пусть сбудутся мечты, желанья,
Успех поднимет в небеса.
Исчезнут разочарованья,
И заискрится смех в глазах.
***
Костя, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
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По церковному календарю 15 ноября чествуют преподобного Маркиана Кирского. Христианский святой, сирийский отшельник, сподвижник, живший в IV веке. Он получил дар от Господа – исцелял своими молитвами тех, кто уже не надеялся выздороветь.
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