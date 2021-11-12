Именины 15 ноября отмечает владелец сильного имени

15 ноября именины отмечает Константин. Поздравьте близких и друзей с днем ​​ангела.

Gazeta.ua предлагает узнать значение этого имени.

Имя Константин возникло в Древнем Риме. На современный украинский оно переводится как "крепкий" или "неизменный". Это имя соотносят с именем императора Рима Константином Великим I. Именно он стал основателем Константинополя – столицы Римской империи и совершил христианскую веру главной религией. Кроме того, он строил церкви и храмы, глубоко верил во Христа и всеми способами защищал веру от язычников. Константин I проявил себя как храбрый, справедливый и умеренный правитель.

Мужчин по имени Константин лучше всего характеризуют такие особенности как настойчивость, терпеливость, умение сдерживаться и способность преодолевать нерешительность.

Поздравление для Константина

***

С Днем ангела, Костя, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Я милому желаю Косте

На праздник светлый именин,

Чтоб счастье хаживало в гости,

И был ты ангелом храним.

Пусть сбудутся мечты, желанья,

Успех поднимет в небеса.

Исчезнут разочарованья,

И заискрится смех в глазах.

***

Костя, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

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Автор: pixabay.com 15 ноября именины празднует Константин

По церковному календарю 15 ноября чествуют преподобного Маркиана Кирского. Христианский святой, сирийский отшельник, сподвижник, живший в IV веке. Он получил дар от Господа – исцелял своими молитвами тех, кто уже не надеялся выздороветь.