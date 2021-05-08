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воскресенье, 09 мая 2021 03:00

Именинники 9 мая - кто сегодня празднует День Ангела

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Именинники 9 мая - кто сегодня празднует День Ангела
Сегодня Дэна Ангела празднуют Григорий, Каролина, Николай и Мария. Фото: pixabay.com

Именины - это особый праздник, его можно назвать днем ​​духовного рождения. Оно связано прежде всего с таинством Крещения и с именами, которые носят одноименные небесные покровители.

"Сегодня, 9 мая, День Ангела празднуют святой Григорий, Каролина, Николай, Мария", - рассказал Gazeta.ua отец Лаврентий Ян Жезицький.

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Происхождение и значение имен

Имя Григорий берет свое начало из греческого языка и происходит от слова "григорио", которое на современный украинский переводится как "спать". Но некоторые лингвисты считают, что его надо переводить как причастие "бодрствует". Имя Григорий возникло, когда христианство еще не было столь распространено как сейчас. Можно сказать, что оно характеризует человека как настоящего последователя учения Христа. Именем Григорий родители называют мальчиков в православных и католических семьях России, Белоруссии, Украины и Греции.

Имя Каролина означает "королева". По крайней мере, такую ​​версию поддерживают многие исследователи, которые утверждают, что корни имени надо искать в языках древних германцев. А вот другие ученые отрицают эту версию, предполагая, что это женское имя произошло от мужского - Карл, изначально трактовалось как "человек". А вот "королевским" имя стало лишь после того, как им был назван император Карл Великий.

Женское имя Каролина популярно у немцев, англичан. Во Франции ему синонимичные имена Шарль и Шарлотта соответственно. А вот у англичан есть вариация Чарльз, от которой потом образовались и женские имена: Шерлин, Чарли, Шерил, Чарлин.

Имя Николай означает: "царит человек", "возвышается над всеми", "ведущий". Родина этого имени - Древняя Греция.

Имя Мария переводится как "любимая", "нужна", "желательна". Значение имени Мария прямо отсылает к древним евреям. Это одно из самых популярных имен в истории человечества. Ко всему прочему, он стал основой для многих других личных имен. Например, для Регины и Лолиты.

9 мая православный мир празднует Антипасху - первое воскресенье после Воскресения Христова или Пасхи.

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