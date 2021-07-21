Именинники 22 июля: у кого сегодня День Ангела и как назвать ребенка

В четверг, 22 июля, именины отмечают Мария, Александр, Константин, Кирилл, Федор, Андрей и Михаил. Не забудьте поздравить родных и знакомых с Днем ангела!
В древности дни рождения отмечали преимущественно только мужчины. Первой женщиной, которая устроила себе праздник, была Клеопатра II.
Когда в мире начало распространяться христианство, дни рождения вообще перестали отмечать: земная жизнь считалась грустью, а уход в другой мир, как раз наоборот, считался радостным событием.
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Например, в африканских странах не все народы празднуют дни рождения и сегодня, а там, где празднуют, то с определенной периодичностью и не каждый год.
У китайцев главное блюдо на дне рождении ребенка это не торт, а лапша. Дело в том, что ее считают символом долголетия. А в некоторых провинциях отмечают не только дни рождения, но и важнейшие события в жизни ребенка: когда малыш первый раз сел, пополз или ушел.
Поздравление с Днем Ангела!
Ангел небесный хранит нас на свете.
Ангел-хранитель у каждого свой.
Он за тебя в этой жизни в ответе,
Он охраняет и жизнь, и покой.
Может, ему не всегда удается
Беды людские рукой отвести.
Знай, что сегодня твой праздник начнется,
Значит, сегодня должно повезти.
***
С Днем Ангела Тебя я поздравляю!
От чистого сердца желаю много счастья и любви!
Чтобы ты, тем Ангелом хранимый,
Жил так, как все мечтаем мы!
День именин – это день персональный.
Лишь для тебя ныне солнечный свет.
Имя твое – это образ реальный,
В мире подобного образа нет.
Торжественный день в каждом доме – событие.
Новое утро приносит рассвет,
Радость познания, уюта открытие,
Ярких цветов душистый букет.
Пусть стихотворения тёплым потоком
В душу твою принесут благодать.
С неба взирая недремлющим оком,
Ангел твой будет всегда помогать.
***
Ангел - хранитель в ночи
Зажжет над тобой три свечи,
Первую - за любовь,
Вечного счастья новь.
Вторую - за доброту,
Правду и прямоту.
Третья свеча сохранит
Тебя от невзгод и обид.
***
Есть в году один прекрасный праздник, его свет поистине святой, а значение велико — это День Ангела. Я тебя поздравляю, желаю самого крепкого здоровья, и чтобы твой Ангел не отлетал от тебя ни на миг, чтобы оберегал и умножал твоё счастье. В силу пожеланий искренне верю и крепко тебя обнимаю!
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Каждый человек в мире никогда не будет один, потому что у него есть тот, кто будет с ним всегда — Ангел Хранитель. Сегодня наступил праздник Вашего Ангела, Ваши именины. Я желаю Вам всего самого доброго и светлого. Пусть судьба радует приятными подарками, а небесная сила помогает в положенный час. С праздником!
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Прими мои самые искренние поздравления с Днём твоего небесного покровителя. Ты не видишь своего Ангела, но он точно где-то рядом. Вспомни, сколько раз приходилось тебе грустить, но всегда эта грусть проходила, Ангел отгонял её крылом. Он рядом каждый миг и каждый час. Цени его, молись ему и тогда в твоей жизни будет только радость и счастье. С Днём Ангела!
22 июня православная церковь чтит память священномучеников Панкратия и Кирилла. В этот день традиционно приходят в Храм для богослужения, молитвы и духовного очищения.
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