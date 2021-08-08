"Имел большие планы" - рассказали о последних днях жизни художника Ройтбурда

В воскресенье, 8 августа, стало известно о смерти директора Одесского художественного музея, выдающегося художника Александра Ройтбурда.

Автор: facebook.com/Александр Ройтбурд Умер директор Одесского художественного музея 59-летний Александр Ройтбурд

Последние годы жизни художник имел проблемы со здоровьем, в частности, боролся с онкологией. Однако работал, а также мечтал о создании в Одессе музея современного искусства, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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"Трудно поверить. Из жизни ушел гений и удивительный человек. Он влюбил в искусство сотни тысяч человек. В последнее время он болел. Но не терял силу духа, чувство юмора и имел большие планы - не только развития и реставрации Одесского художественного музея. Недавно предоставил документы в министерство по реставрационных работах. А еще - горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Воплотить его мечту в жизнь теперь должны мы. В его память", - написал Ткаченко в Telegram-канале.

Александру Ройтбурду было 59 лет. Первым печальную весть о его кончине сообщил в Facebook работник Одесского художественного музея Кирилл Липатов. Впоследствии удалил пост.