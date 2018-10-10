 
Ексклюзивы
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1611
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1494
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 405
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1089
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2034
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 369
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
Просмотров: 2583
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 774
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 9153
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3375
Фото
Все фото
4
5
50
3
5
Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод
Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод
Пострадавшие от взрывов ночуют на матах и нуждаются в помощи
Пострадавшие от взрывов ночуют на матах и нуждаются в помощи
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
В Луцке продают хлеб из России
В Луцке продают хлеб из России
Свадьба принцессы Евгении: рассказали о праздничном торте внучки королевы Елизаветы II
Свадьба принцессы Евгении: рассказали о праздничном торте внучки королевы Елизаветы II
Видео
Все видео
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Клиенты ресторанов смогут платить за заказ сколько хотят
Клиенты ресторанов смогут платить за заказ сколько хотят
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
Полицейский разбил стул о голову задержанного
Полицейский разбил стул о голову задержанного
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1611
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2034
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 801
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1422
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5454
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1350
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
среда, 10 октября 2018 11:59

Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод
4

  Комментировать

Экзархи Вселенского патриархата архиепископ Памфильський и Западной епархии Украинской православной церкви в США Даниил и епископ Эдмонте и Западной епархии Украинской православной церкви в Канаде Илларион прибыли на Синод в турецкую столицу Стамбул.

"Будет все хорошо. С Божьей помощью", - ответил экзарх Даниил на вопрос о перспективах заседание Синода, пишет Укринформ.

Во время Синода будут заслушивать отчеты экзархов Даниила и Иллариона по результатам визита в Украину.

Экзархи УПЦ прибыли на Синод в Стамбул
Фото: ukrinform.ua/
Экзархи УПЦ прибыли на Синод в Стамбул
Экзархи УПЦ прибыли на Синод в Стамбул
Экзархи УПЦ прибыли на Синод в Стамбул

Экзарх Даниил рассказал журналистам о своих впечатлениях от поездки в Украину.

"Я был рад увидеться с представителями церковной и светской власти Украины. Впечатления от поездки хорошие", - сказал священнослужитель.

Также Даниил выразил мнение, что Украина давно готова к церковному объединению.

"Украина готова рассматривать вопрос церковного объединения в течение уже 27 лет, если не дольше - столетие", - сказал экзарх.

Присутствующие российские журналисты выкрикивали провокационные вопросы в адрес прибывшим церковнослужителям. Однако экзархи проигнорировали вопрос о возможном обострении ситуации в Украине после получения томоса.

Даниил благословил присутствующих и пожелал всем хорошего дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Едва не заколола: поклонница Московского патриархата с вилами набросилась на прихожанку УПЦ КП

Службе безопасности Украины известно о 2 направления дестабилизации ситуации в Украине со стороны России. Одним из них является разжигание межконфессиональной розни путем инспирации захвата культовых сооружений якобы представителями праворадикальных националистических организаций, что позволит в дальнейшем инспирировать силовые противостояния и массовые акции протеста с участием верующих.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии

Четырех из пяти победителей Мохаммеда Али воспитал один тренер

Город остался без медиков - землетрясение разрушило больницу

Самое читаемое
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 87332
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 78985
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 69898
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 60364
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 Просмотров: 37422
Общество
Филарет назвал ключ победы над Путиным
Филарет назвал ключ победы над Путиным Просмотров: 675
Детская площадка и лазерное шоу - День защитника отметят историческим фестивалем в Киеве
Детская площадка и лазерное шоу - День защитника отметят историческим фестивалем в Киеве Просмотров: 36
Украинский телеканал похвастался премией из России
Украинский телеканал похвастался премией из России Просмотров: 594
Закарпатских чиновников и депутатов с венгерским гражданством не будут наказывать
Закарпатских чиновников и депутатов с венгерским гражданством не будут наказывать 2 Просмотров: 630
Можем иметь 5 чемпионов: промоутер Джошуа назвал украинских боксеров лучшими
Можем иметь 5 чемпионов: промоутер Джошуа назвал украинских боксеров лучшими Просмотров: 459
Больше всего комментируют
26
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
7
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
6
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
5
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
4
Россия ворует у Украины газ на Черном море
Голосов: 26867
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua