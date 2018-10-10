Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод

Экзархи Вселенского патриархата архиепископ Памфильський и Западной епархии Украинской православной церкви в США Даниил и епископ Эдмонте и Западной епархии Украинской православной церкви в Канаде Илларион прибыли на Синод в турецкую столицу Стамбул.

"Будет все хорошо. С Божьей помощью", - ответил экзарх Даниил на вопрос о перспективах заседание Синода, пишет Укринформ.

Во время Синода будут заслушивать отчеты экзархов Даниила и Иллариона по результатам визита в Украину.

Фото: ukrinform.ua/

Экзарх Даниил рассказал журналистам о своих впечатлениях от поездки в Украину.

"Я был рад увидеться с представителями церковной и светской власти Украины. Впечатления от поездки хорошие", - сказал священнослужитель.

Также Даниил выразил мнение, что Украина давно готова к церковному объединению.

"Украина готова рассматривать вопрос церковного объединения в течение уже 27 лет, если не дольше - столетие", - сказал экзарх.

Присутствующие российские журналисты выкрикивали провокационные вопросы в адрес прибывшим церковнослужителям. Однако экзархи проигнорировали вопрос о возможном обострении ситуации в Украине после получения томоса.

Даниил благословил присутствующих и пожелал всем хорошего дня.

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Службе безопасности Украины известно о 2 направления дестабилизации ситуации в Украине со стороны России. Одним из них является разжигание межконфессиональной розни путем инспирации захвата культовых сооружений якобы представителями праворадикальных националистических организаций, что позволит в дальнейшем инспирировать силовые противостояния и массовые акции протеста с участием верующих.