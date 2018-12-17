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Иерархов Московского патриархата уволили за участие в Объединительном соборе

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Автор: news.church.ua
  На заседании снять с должности священников, участвовавших в Объединительном соборе 15 декабря.
На заседании снять с должности священников, участвовавших в Объединительном соборе 15 декабря.

Синод Московского патриархата на заседании 17 декабря снял с должности2 иерархов. Оба участвовали в Объединительном соборе Украинской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

О результатах заседания рассказал митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).

"Священный синод вынужден был принять решение о 2 наших архиереев, которые, несмотря на решение архиерейского собора, приняли участие в собрании 15 декабря. Священный синод освободил от управления епархией и запретил священнослужения митрополиту Винницкому и Барскому Симеону, а также запретил священнослужения и уволил с должности викарного епископа Киевской митрополии митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра", - сказал иерарх.

Такие же решения приняли относительно простых священников и диаконов, которые участвовали в Объединительном соборе.

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Синод назначил нового архиерея: Переяслав-Хмельницкую епархию возглавил клирик Дионисий (Пилипчук), а в Днепропетровской епархии назначен архимандрит Андрей.

Отмечается, что известно только о 2 митрополитах УПЦ МП, которые пришли на Собор - Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) и Винницкий Симеон (Шостацкий).

15 декабря в Софии Киевской состоялся Объединительный собор, где присутствовали представители 3 православных церквей Украины. На соборе выбрали предстоятеля Украинской поместной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата и наместник патриарха Филарета Епифаний. На соборе также приняли устав Украинской православной церкви.

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Дата
17
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