Иерархи ПЦУ приняли участие в богослужении в Стамбуле

В Стамбуле прошла Божественная литургия по случаю праздника в честь апостола Андрея Первозванного Фото: ПЦУ

Вчера в турецком Стамбуле состоялась Божественная литургия по случаю праздника в честь апостола Андрея Первозванного.

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий сослужил Вселенскому патриарху Варфоломею и папе и патриарху Александрийскому и всей Африки Феодору в Патриаршем храме святого Георгия на Фанар, сообщает ПЦУ.

Кроме иерархов Константинопольской, Александрийской и Украинской Церквей во время литургии сослужил митрополит Константийський и Аммохостський Василий - иерарх Православной Церкви Кипра.

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Для Православной Церкви Украины событие было особым и символическим. Во время литургии совместно чествовали Андрея Первозванного, проповедь которого начала распространения христианства на украинских землях.

По окончании Божественной литургии Вселенский Патриарх Варфоломей выразил благодарность всем представителям Поместных Церквей. Его Святейшество с радостью приветствовал украинскую делегацию и пожелал утверждения единой поместной Православной Церкви Украины.

С 29 ноября продолжается официальный визит делегации Православной Церкви Украины к Вселенскому Патриархату.