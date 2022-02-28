"Иди нах*й, российский поезд": УЗ призывает мир остановить перевозки из РФ

Укрзализныця уже пятый день работает под взрывы снарядов и выстрелы. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця обратилась ко всем странам Европы и Азии с призывом остановить любое взаимодействие железнодорожных администраций с Россией.

Соответствующее обращение разослали в администрации всех железных дорог, осуществляющих перевозки из РФ, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Призываем железнодорожные администрации всех стран, граничащих с Россией, прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной. Также призываем прекратить любое взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций", - говорится в сообщении.

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Укрзализныця уже пятый день работает под взрывы снарядов и выстрелы. Вывозит мирное население из-под обстрелов и осуществляет пассажирские перевозки там, где это возможно.

"Проводник, составитель поездов, диспетчер, машинист РЖД, который выполняет преступные приказы и везет танки, военную технику и оккупантов до границ Украины, ты больше никогда не будешь иметь почетное звание железнодорожника, ты — убийца. Своими действиями ты убиваешь мирное население и совершаешь геноцид над украинским народом", - добавляет перевозчик.

В Украине пятый день идет полномасштабная война с Россией. Пока наши военные защищают территории, гражданские украинцы активно поднимают боевой дух в соцесетях - постят забавные картинки, фото и сообщения об оккупантах и ​​президенте страны-агрессоре Владимире Путине. Укравтодор создал новый "путевод" специально для россиян, чтобы те "лучше ориентировались". На знаке во все стороны указали дорогу "Нах*й". Вместе с тем Укравтодор призвал граждан демонтировать настоящие указатели, чтобы оккупанты не могли найти нужное направление. А Укрзалізниця запустила поезд с подписью "Путин ху*ло".