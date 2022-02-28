"Иди нах*й, российский поезд": УЗ призывает мир остановить перевозки из РФ

 
Ексклюзивы
1/5
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 12033
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 12295
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3321
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 16992
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 104737
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7398
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 4230
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 6228
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 801
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 1071
Фото
Все фото
7
1
6
6
5
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
&quot;Мы не хотим бояться. Пожалуйста, остановите войну! - дети записывают трепетные видео
"Мы не хотим бояться. Пожалуйста, остановите войну! - дети записывают трепетные видео
Полумиллионный митинг в Берлине и посланный &quot;нах&quot; российский корабль в Грузии: как мир поддерживает Украину
Полумиллионный митинг в Берлине и посланный "нах" российский корабль в Грузии: как мир поддерживает Украину
Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии - Минздрав
Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии - Минздрав
В Прилуках уничтожили танковую роту армии РФ
В Прилуках уничтожили танковую роту армии РФ
Видео
Все видео
Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ – Зеленский проинструктировал "не сдавать ни одного сантиметра"
Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ – Зеленский проинструктировал "не сдавать ни одного сантиметра"
Показали последствия российских обстрелов в Харьковской области
Показали последствия российских обстрелов в Харьковской области
"Сеня, втяни сопли" - ведущий "Дизель Шоу" разнес Слепакова, который стелется перед Путиным
"Сеня, втяни сопли" - ведущий "Дизель Шоу" разнес Слепакова, который стелется перед Путиным
Второй город разрешил расстрел за мародерство
Второй город разрешил расстрел за мародерство
Харьковщина: Мэр Купянска сдал город российским оккупантам
Харьковщина: Мэр Купянска сдал город российским оккупантам
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 15876
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 9450
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 5814
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 963
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2979
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 2808
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
понедельник, 28 февраля 2022 13:26

"Иди нах*й, российский поезд": УЗ призывает мир остановить перевозки из РФ

  Комментировать
&quot;Иди нах*й, российский поезд&quot;: УЗ призывает мир остановить перевозки из РФ
Укрзализныця уже пятый день работает под взрывы снарядов и выстрелы. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця обратилась ко всем странам Европы и Азии с призывом остановить любое взаимодействие железнодорожных администраций с Россией.

Соответствующее обращение разослали в администрации всех железных дорог, осуществляющих перевозки из РФ, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Призываем железнодорожные администрации всех стран, граничащих с Россией, прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной. Также призываем прекратить любое взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця продолжает работу: измененный график движения поездов

Укрзализныця уже пятый день работает под взрывы снарядов и выстрелы. Вывозит мирное население из-под обстрелов и осуществляет пассажирские перевозки там, где это возможно.

"Проводник, составитель поездов, диспетчер, машинист РЖД, который выполняет преступные приказы и везет танки, военную технику и оккупантов до границ Украины, ты больше никогда не будешь иметь почетное звание железнодорожника, ты — убийца. Своими действиями ты убиваешь мирное население и совершаешь геноцид над украинским народом", - добавляет перевозчик.

В Украине пятый день идет полномасштабная война с Россией. Пока наши военные защищают территории, гражданские украинцы активно поднимают боевой дух в соцесетях - постят забавные картинки, фото и сообщения об оккупантах и ​​президенте страны-агрессоре Владимире Путине.

Укравтодор создал новый "путевод" специально для россиян, чтобы те "лучше ориентировались". На знаке во все стороны указали дорогу "Нах*й". Вместе с тем Укравтодор призвал граждан демонтировать настоящие указатели, чтобы оккупанты не могли найти нужное направление. А Укрзалізниця запустила поезд с подписью "Путин ху*ло".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Иди нах*й, российский поезд": УЗ призывает мир остановить перевозки из РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российские депутаты просят остановить войну против Украины
Российские депутаты просят остановить войну против Украины Просмотров: 143260
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством Просмотров: 127175
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
 Просмотров: 104737
&quot;Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло&quot; - оккупантов поймали на Харьковщине
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
 4 Просмотров: 64119
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях Просмотров: 44444
Общество
"Мам, я в плену. Я агрессор" - дежурных пойманных кафиров записали на видео
"Мам, я в плену. Я агрессор" - дежурных пойманных кафиров записали на видео Просмотров: 1026
Киевстар заблокировал все сообщения из России и Беларуси
Киевстар заблокировал все сообщения из России и Беларуси Просмотров: 540
Оборона Киева: мародеров в столице будут обезвреживать без предупреждения
Оборона Киева: мародеров в столице будут обезвреживать без предупреждения Просмотров: 765
Авто на полосе общественного транспорта будут считать диверсантами
Авто на полосе общественного транспорта будут считать диверсантами Просмотров: 549
"Идите нах*й!" - Megogo удалил все российские фильмы
"Идите нах*й!" - Megogo удалил все российские фильмы Просмотров: 1062
Больше всего комментируют
4
"Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев?" - министр обороны обратился с победным заявлением
4
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
Путин направил в Киев 400 "вагнеровцев" для ликвидации Зеленского - The Times
2
Трамп заявил, что молится за украинцев
2
"Враг не заставит сдать Киев и пойдет в известном направлении" - Резников и Зеленский
Голосов: 59086
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть