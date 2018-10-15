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понедельник, 15 октября 2018 11:21

Ичня и три села без газа: пожар на арсенале еще тушат

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Ичня и три села без газа: пожар на арсенале еще тушат
На артарсенал всего сбросили 804 тонны воды Фото: ДСНС

На арсенале Минобороны под Ичней Черниговской области продолжают тушить пожар. На месте работают 620 человек и 136 единиц техники.

Более 3 тыс. домов в 4-х населенных пунктах остаются отключенными от газоснабжения. Это г. Ичня, с. Гмырянка, с. Гужовка и с. Максимовка, сообщает пресс-центр ДСНС.

"Для обеспечения общественного порядка в населенных пунктах, входящих в 16-километровую зону поражения, организовано патрулирование правоохранительными органами, для чего привлечено 15 совместных патрулей Нацполиции и Национальной гвардии, а именно: 10 автомобильных и 5 пеших. Установлено 4 поста на основных подъездных путях к зоне чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

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Спасатели временно прекратили движение поездов через станцию Ичня. Автомобили вынуждены ехать в объезд зоны чрезвычайной ситуации, воздушное пространство закрыто в радиусе 30 км.

Местному населению выдали гуманитарную помощь, в том числе 42 т продуктов питания, одежды - 8 т, бытовой химии - 800 кг, средств личной гигиены - 500 кг.

Взрывы на складах боеприпасов вблизи города Ичня начались 9 октября около четырех утра. В районе пожара было закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение автомобилей и поездов. 11 октября пожар был полностью ликвидирован, впрочем, сегодня ликвидация последствий пожара на артскладах продолжается. Интенсивность взрывов, а также количество очагов тления значительно уменьшились.

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Дата
15
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