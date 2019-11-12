И президент, и Россия должны понять, что часть украинцев еще готова бороться

Роман Кулик: пока акции мирные и для них есть реальные основания - стоит выходить на митинги против ошибочных шагов монобольшинства. Фото: Тарас Подолян

Любые митинги в воюющей стране - хождение по лезвию ножа. Но в нашей ситуации они нужны.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит офицер резерва Вооруженных сил Роман Кулык.

"Протесты плохо влияют на переговорную позицию лидера страны на международных площадках. Важно, когда лидер государства говорит от имени консолидированного общества", - объясняет он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Офицер рассказал о положительных решениях власти в сфере обороны

Но, по словам Романа Кулыка, однажды можем проснуться и понять, что капитуляция состоялась.

"А мы ее проспали, потому что не хотели сделать государству хуже. Поэтому пока акции мирные и для них есть реальные основания - стоит выходить на митинги против ошибочных шагов монобольшинтсва. И президент, и Россия, должны осознать, что в Украине часть общества до сих пор готова бороться и не примет мира на российских условиях. И закономерно, что ключевую роль в последних протестах играют ветераны российско-украинской войны. Такой консолидации среды я не видел очень давно", - добавляет офицер.

Полное интервью с Романом Кулыком читайте в журнала "Країна" от 14 ноября.