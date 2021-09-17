Хуже всего в Херсоне: показали свежий рейтинг городов Украины по качеству жизни

Жители Винницы, Луцка и Ивано-Франковска наибольше довольны качеством услуг и комфортом жизни в городе.
Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела соцгрупа "Рейтинг" от имени Международного республиканского института.
Опрос проводился в 24 городах страны. Участников просили оценить коммунальную сферу - сбор мусора, отопление, чистота дворов, и инфраструктуру - состояние дорог, общественный транспорт. Также оценивалась удовлетворенность людей гуманитарной сферой - учебные, медицинские, культурные учреждения, парки, экология, развитие промышленности, деятельность полиции, окружающая среда и парковка.
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Респонденты оценивали качество полученных услуг по пятибалльной шкале, где один - ужасно, а пять - отлично. К оценкам четыре и пять не дошел ни один город Украины.
Рейтинг выглядит так:
- Винница - 3,6;
- Луцк - 3,3;
- Ивано-Франковск - 3,3;
- Чернигов - 3,3;
- Хмельницкий - 3,3;
- Мариуполь - 3,3;
- Харьков - 3,2;
- Тернополь - 3,2;
- Черкассы - 3,1;
- Львов - 3,1;
- Кропивницкий - 3,1;
- Северодонецк - 3,0;
- Ужгород - 3,0;
- Одесса - 3,0;
- Житомир - 3,0;
- Ровно - 2,9;
- Сумы - 2,9;
- Киев - 2,9;
- Днепр - 2,9;
- Запорожье - 2,9;
- Полтава - 2,9;
- Николаев - 2,8;
- Черновцы - 2,8;
- Херсон - 2,7.
Американское Сан-Франциско заняло первое место рейтинга лучших городов мира. Это из-за самый высокий показатель вакцинации населения от коронавируса, заботу местных друг о друге, высокий уровень культурной жизни и равенства. Рейтинг обнародовал британский журнал TimeOut. Журнал провел опрос среди 27 тыс. Человек со всего мира.
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