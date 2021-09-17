Хуже всего в Херсоне: показали свежий рейтинг городов Украины по качеству жизни

Украинская столица - в "хвосте" рейтинга городов Украины. Наименее довольны качеством жизни в городе жители Херсона. Фото: УНИАН

Жители Винницы, Луцка и Ивано-Франковска наибольше довольны качеством услуг и комфортом жизни в городе.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела соцгрупа "Рейтинг" от имени Международного республиканского института.

Опрос проводился в 24 городах страны. Участников просили оценить коммунальную сферу - сбор мусора, отопление, чистота дворов, и инфраструктуру - состояние дорог, общественный транспорт. Также оценивалась удовлетворенность людей гуманитарной сферой - учебные, медицинские, культурные учреждения, парки, экология, развитие промышленности, деятельность полиции, окружающая среда и парковка.

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Респонденты оценивали качество полученных услуг по пятибалльной шкале, где один - ужасно, а пять - отлично. К оценкам четыре и пять не дошел ни один город Украины.

Рейтинг выглядит так:

- Винница - 3,6;

- Луцк - 3,3;

- Ивано-Франковск - 3,3;

- Чернигов - 3,3;

- Хмельницкий - 3,3;

- Мариуполь - 3,3;

- Харьков - 3,2;

- Тернополь - 3,2;

- Черкассы - 3,1;

- Львов - 3,1;

- Кропивницкий - 3,1;

- Северодонецк - 3,0;

- Ужгород - 3,0;

- Одесса - 3,0;

- Житомир - 3,0;

- Ровно - 2,9;

- Сумы - 2,9;

- Киев - 2,9;

- Днепр - 2,9;

- Запорожье - 2,9;

- Полтава - 2,9;

- Николаев - 2,8;

- Черновцы - 2,8;

- Херсон - 2,7.

Американское Сан-Франциско заняло первое место рейтинга лучших городов мира. Это из-за самый высокий показатель вакцинации населения от коронавируса, заботу местных друг о друге, высокий уровень культурной жизни и равенства. Рейтинг обнародовал британский журнал TimeOut. Журнал провел опрос среди 27 тыс. Человек со всего мира.