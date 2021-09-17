Хуже всего в Херсоне: показали свежий рейтинг городов Украины по качеству жизни

 
Ексклюзивы
1/5
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1026
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 3159
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 972
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Просмотров: 3123
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 1971
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
Просмотров: 738
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
Просмотров: 990
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 297
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Просмотров: 270
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Просмотров: 900
Фото
Все фото
3
3
11
5
47
25 финалисток &quot;Мисс Украина 2021&quot; будут бороться за корону стоимостью $3 млн
25 финалисток "Мисс Украина 2021" будут бороться за корону стоимостью $3 млн
Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение
Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение
Школа на открытом воздухе, военный парад и гражданский полет в космос: лучшие фотографии прошедшего дня
Школа на открытом воздухе, военный парад и гражданский полет в космос: лучшие фотографии прошедшего дня
Украинцу в Беларуси грозит четыре года тюрьмы
Украинцу в Беларуси грозит четыре года тюрьмы
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Видео
Все видео
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
Интервью
1/5
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 567
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 657
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1251
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 657
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 702
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 сентября 2021
Просмотров: 18
Діти та підлітки
Якщо маєш двох малих дітей і одну тинейджерку в родині – ти цілком можеш сприймати цей факт як благословіння. Бо на цьому контрасті багато чого ...
пятница, 17 сентября 2021 16:58

Хуже всего в Херсоне: показали свежий рейтинг городов Украины по качеству жизни

  Комментировать
Хуже всего в Херсоне: показали свежий рейтинг городов Украины по качеству жизни
Украинская столица - в "хвосте" рейтинга городов Украины. Наименее довольны качеством жизни в городе жители Херсона. Фото: УНИАН

Жители Винницы, Луцка и Ивано-Франковска наибольше довольны качеством услуг и комфортом жизни в городе.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела соцгрупа "Рейтинг" от имени Международного республиканского института.

Опрос проводился в 24 городах страны. Участников просили оценить коммунальную сферу - сбор мусора, отопление, чистота дворов, и инфраструктуру - состояние дорог, общественный транспорт. Также оценивалась удовлетворенность людей гуманитарной сферой - учебные, медицинские, культурные учреждения, парки, экология, развитие промышленности, деятельность полиции, окружающая среда и парковка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка оказалась в рейтинге лучших дизайнеров мира

Респонденты оценивали качество полученных услуг по пятибалльной шкале, где один - ужасно, а пять - отлично. К оценкам четыре и пять не дошел ни один город Украины.

Рейтинг выглядит так:

- Винница - 3,6;
- Луцк - 3,3;
- Ивано-Франковск - 3,3;
- Чернигов - 3,3;
- Хмельницкий - 3,3;
- Мариуполь - 3,3;
- Харьков - 3,2;
- Тернополь - 3,2;
- Черкассы - 3,1;
- Львов - 3,1;
- Кропивницкий - 3,1;
- Северодонецк - 3,0;
- Ужгород - 3,0;
- Одесса - 3,0;
- Житомир - 3,0;
- Ровно - 2,9;
- Сумы - 2,9;
- Киев - 2,9;
- Днепр - 2,9;
- Запорожье - 2,9;
- Полтава - 2,9;
- Николаев - 2,8;
- Черновцы - 2,8;
- Херсон - 2,7.

Американское Сан-Франциско заняло первое место рейтинга лучших городов мира. Это из-за самый высокий показатель вакцинации населения от коронавируса, заботу местных друг о друге, высокий уровень культурной жизни и равенства. Рейтинг обнародовал британский журнал TimeOut. Журнал провел опрос среди 27 тыс. Человек со всего мира.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Хуже всего в Херсоне: показали свежий рейтинг городов Украины по качеству жизни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

Софи Лорен вышла замуж

Самое читаемое
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование Просмотров: 15708
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
12
 Просмотров: 8316
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины Просмотров: 6867
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
8
 Просмотров: 6039
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США Просмотров: 5859
Общество
Одесситы - наибольшие противники: опрос показал готовность регионов вакцинироваться
Одесситы - наибольшие противники: опрос показал готовность регионов вакцинироваться Просмотров: 36
Большинство украинцев не понимают, где правда, а где фейк - исследование
Большинство украинцев не понимают, где правда, а где фейк - исследование Просмотров: 144
В Украине разрешили комбинировать Covid-вакцины
В Украине разрешили комбинировать Covid-вакцины Просмотров: 324
25 финалисток "Мисс Украина 2021" будут бороться за корону стоимостью $3 млн
25 финалисток "Мисс Украина 2021" будут бороться за корону стоимостью $3 млн
3
 Просмотров: 549
"Креативные" чиновники закрыли дыру в потолке флагом Украины
"Креативные" чиновники закрыли дыру в потолке флагом Украины Просмотров: 207
Больше всего комментируют
1
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
1
21 год назад исчез Георгий Гонгадзе
1
"Здесь все бизнесмены" - назвали главного союзника "слуг" в Раде
1
Боевики впервые за пять лет обстреляли Счастье: ранен городской голова
Голосов: 57118
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть