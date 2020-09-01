"Хуже, чем в Украине": Лукашенко пугает белорусов "резней"

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не желает своей стране западного вектора развития, сравнив ее с Украиной. Он также утверждает, что им руководит не жажда власти, а нежелание, чтобы альтернативные силы порезали Беларусь на куски.
Об этом Лукашенко сказал во время поездки в Барановичи, сообщает БЕЛТА.
"Мощная, в три раза богаче Украина, жемчужина Советского Союза, в каком она состоянии? Лучше стало после того, как они курс взяли на Запад? А белорусам будет еще хуже", - пугал Лукашенко.
Он также заявил, что его поддерживают миллионы людей, и он опасается, чтобы альтернативные силы, придя к власти, не "порезали все на куски, порезали честных, порядочных людей и их детей".
"Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками," - добавил Лукашенко.
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Латвия, Литва и Эстония объявили Лукашенко и еще 29 граждан страны персонами нон-грата.
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