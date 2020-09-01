"Хуже, чем в Украине": Лукашенко пугает белорусов "резней"

Лукашенко заявил, что его поддерживают миллионы людей, и он опасается, чтобы альтернативные силы, придя к власти не порезали все на куски. Фото: Reuters

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не желает своей стране западного вектора развития, сравнив ее с Украиной. Он также утверждает, что им руководит не жажда власти, а нежелание, чтобы альтернативные силы порезали Беларусь на куски.

Об этом Лукашенко сказал во время поездки в Барановичи, сообщает БЕЛТА.

"Мощная, в три раза богаче Украина, жемчужина Советского Союза, в каком она состоянии? Лучше стало после того, как они курс взяли на Запад? А белорусам будет еще хуже", - пугал Лукашенко.

Он также заявил, что его поддерживают миллионы людей, и он опасается, чтобы альтернативные силы, придя к власти, не "порезали все на куски, порезали честных, порядочных людей и их детей".

"Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками," - добавил Лукашенко.

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