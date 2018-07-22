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воскресенье, 22 июля 2018 11:04

Хулиганство и драки: после футбола задержали 14 болельщиков

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Хулиганство и драки: после футбола задержали 14 болельщиков
14 фанатов в Одессе задержали за хулиганство. Фото: YouTube

После матча за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером в отделы полиции Одессы доставили 14 футбольных болельщиков, которые были участниками конфликтов и драк. Об этом сообщает "Украинская правда".

Полиция Одесской области, после проверки в отношении семерых из них составили административные протоколы за мелкое хулиганство, еще двое будут притянуты к криминальной ответственности за хулиганство.

"Остальным конфликтных ситуаций, назревала между фанатами, благодаря своевременному вмешательству и профессиональным действиям правоохранителей удалось омстановить на начальной стадии".

Всего за правопорядком на улицах города следит более 1200 правоохранителей. Из них около 350 нацгвардейцев.

На стадионе "Черноморец" и прилежащей к нему территории с гражданам работала полицейские диалога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе произошла массовая драка, задержаны 7 человек

В субботу в Одессе состоялся матч за Суперкубок, в котором победило киевское "Динамо".

Перед матчем на пляже "Ланжерон" у дельфинария "Немо" произошла массовая драка между футбольными фанатами. Правоохранители задержали семерых правонарушителей. Началм уголовное производство по факту хулиганства.

Позже полиция сообщила про еще одной драку между двумя группами футбольных болельщиков - на этот раз на улице Маразлиевской. Пострадали двое полицейских.

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