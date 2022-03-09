Худшего не представить: Джонсон об авиаударе по роддому в Мариуполе

Оккупанты сбросили бомбы на роддом и детскую больницу в Мариуполе. Фото: t.me/zedigital

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на атаку российских захватчиков по роддому в Мариуполе.

Политик в шоке от действий агрессоров, о чем написал в своем Twitter.

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"Мало что бывает хуже, чем делать мишенью уязвимых и беззащитных.

Великобритания рассматривает возможность еще большей поддержки Украины для защиты от авиаударов. И мы привлечем Путина к ответственности за его ужасающие преступления", - написал Джонсон.

Ранее премьер-министр Великобритании отметил, что после поражения России следует работать над тем, чтобы отстроить Украину.

В результате вражеского авиаудара по роддому в Мариуполе пострадали 17 человек. Мариуполь находится в осаде от 1 марта. Город - на грани гуманитарной катастрофы. Люди сидят в подвалах без еды, воды. В городе отсутствуют коммуникации. Украинские власти несколько раз обращались к оккупантам с просьбой организовать зеленый коридор, чтобы вывезти людей. Но россияне договоренности срывали. В очередной раз - сегодня, 9 марта.