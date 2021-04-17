Хрущев первый рекламировал Пепси. История возникновения напитка в СССР

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Наверное, многие во времена СССР застали напиток "Пепси-кола", который довольно сильно отличался от всей газированной воды, которая производилась в Союзе. Что интересно, пепси-кола не импортировалась, а изготавливалась в СССР по лицензии компании "Пепсико".

Напиток появился в Союзе аж в 1974 году. Именно тогда в городе Новороссийске начала работать первая линия по производству "Пепси", а первым невольным "рекламным лицом" Пепси в СССР стал Хрущев, пишет mirovich.media.

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Летом 1959 году Никита Сергеевич посетил Американскую национальную выставку, где вице-президент США Ричард Никсон у стенда компании "Пепсико" угостил его пепси-колой.

Впрочем, в СССР пепси-кола не пришла ни в 1959-м, ни в 1960-е годы. Договоренность о выпуске пепси-колы в СССР появилась уже в брежневские времена, причем сама договоренность была довольно экзотическим - компания "Пепсико" стала в США дистрибьютором водки "Столичная" в обмен на право поставлять в СССР концентрат "Пепси". В 1974 году открылся первый завод в Новороссийске.

На рост продаж пепси-колы в СССР повлияла и Олимпиада 1980 года. Советское правительство стремилось всячески показать зарубежным гостям, что в СССР живется не хуже, чем "там", для чего из Москвы вывезли всех бомжей и проституток, а также установили автоматы по продаже пепси-колы. Они напоминали обычные советские автоматы по продаже газированной воды с сиропом.

Стакан пепси-колы стоил в автомате 20 коп., что примерно соответствует магазинной стоимости напитка. Что было весьма немало по сравнению с обычной газированной водой с сиропом.

Во времена Олимпиады в пепси-колы были и конкуренты - например, напиток "Фанта", который, как известно, производит компания "Кока-кола".

В небольших городах отдельных фирменных киосков по продаже пепси-колы не было, а напиток просто завозили в сеть розничной продуктовой торговли, или же продавали через небольшие киоски по продаже любой продуктовой и хозяйственной мелочи. Так, например, в городе Припять однозначно продавалась "Пепси", но при этом фирменных киосков не было.

В небольших городах "Пепси" считалась продуктом дефицитным и статусным. И, как и любой дефицитный продукт, вроде бананов, разметали с прилавков достаточно быстро. Причем разбирали пепси-колу нередко целыми сумками, и это несмотря на довольно высокую стоимость - 45 коп. за бутылку 0,33.

Многие до сих пор считают, что пепси-кола с СССР была намного вкуснее современной.

46 лет назад в СССР году средняя зарплата составляла 134 руб., в 2021 году средняя зарплата в Украине - 13 тыс. грн. За эти деньги в 1975 году можно было купить 838 буханок хлеба, а в 2021-м - 881. В 1975 году сахара можно было купить 143 кг, а в 2021-м - 591 кг.