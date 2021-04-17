 
Ексклюзивы
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 414
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 288
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 945
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 468
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1206
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 648
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1665
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 936
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 252
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1026
Фото
Все фото
5
7
5
3
5
Хрущев первый рекламировал Пепси. История возникновения напитка в СССР
Хрущев первый рекламировал Пепси. История возникновения напитка в СССР
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
&quot;Заказывали такси, чтобы добраться на другую сторону улицы&quot; - украинка об опыте жизни в четырех странах
"Заказывали такси, чтобы добраться на другую сторону улицы" - украинка об опыте жизни в четырех странах
Порошенко: благодарить врачей за спасение людей мы должны ежедневно
Порошенко: благодарить врачей за спасение людей мы должны ежедневно
Не заплатил за багаж и получил тепловой удар: курьезные случаи на борту самолета
Не заплатил за багаж и получил тепловой удар: курьезные случаи на борту самолета
Видео
Все видео
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
Невозмутимый рыбак на фоне огненного поля стал звездой сети
Невозмутимый рыбак на фоне огненного поля стал звездой сети
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Интервью
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 414
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 288
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1026
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1899
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 783
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 апреля 2021
2 Просмотров: 495
Пишний бюст
У нас нібито є країна. А в ній існує буцімто інформаційно-­культурний простір. Так принаймні вважається. Проте, хоч як парадоксально, в тому ...
суббота, 17 апреля 2021 19:00

Хрущев первый рекламировал Пепси. История возникновения напитка в СССР
5

  Комментировать

Пепси пользовалась большой популярностью в СССР
Фото: ria.ru
Киоски с Пепси
Автоматы с Пепси
Автоматы с Пепси
Пепси пользовалась большой популярностью в СССР

Наверное, многие во времена СССР застали напиток "Пепси-кола", который довольно сильно отличался от всей газированной воды, которая производилась в Союзе. Что интересно, пепси-кола не импортировалась, а изготавливалась в СССР по лицензии компании "Пепсико".

Напиток появился в Союзе аж в 1974 году. Именно тогда в городе Новороссийске начала работать первая линия по производству "Пепси", а первым невольным "рекламным лицом" Пепси в СССР стал Хрущев, пишет mirovich.media.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поменялись на водку - как в СССР появилась зарубежная газировка

Летом 1959 году Никита Сергеевич посетил Американскую национальную выставку, где вице-президент США Ричард Никсон у стенда компании "Пепсико" угостил его пепси-колой.

Впрочем, в СССР пепси-кола не пришла ни в 1959-м, ни в 1960-е годы. Договоренность о выпуске пепси-колы в СССР появилась уже в брежневские времена, причем сама договоренность была довольно экзотическим - компания "Пепсико" стала в США дистрибьютором водки "Столичная" в обмен на право поставлять в СССР концентрат "Пепси". В 1974 году открылся первый завод в Новороссийске.

На рост продаж пепси-колы в СССР повлияла и Олимпиада 1980 года. Советское правительство стремилось всячески показать зарубежным гостям, что в СССР живется не хуже, чем "там", для чего из Москвы вывезли всех бомжей и проституток, а также установили автоматы по продаже пепси-колы. Они напоминали обычные советские автоматы по продаже газированной воды с сиропом.

Стакан пепси-колы стоил в автомате 20 коп., что примерно соответствует магазинной стоимости напитка. Что было весьма немало по сравнению с обычной газированной водой с сиропом.

Во времена Олимпиады в пепси-колы были и конкуренты - например, напиток "Фанта", который, как известно, производит компания "Кока-кола".

В небольших городах отдельных фирменных киосков по продаже пепси-колы не было, а напиток просто завозили в сеть розничной продуктовой торговли, или же продавали через небольшие киоски по продаже любой продуктовой и хозяйственной мелочи. Так, например, в городе Припять однозначно продавалась "Пепси", но при этом фирменных киосков не было.

В небольших городах "Пепси" считалась продуктом дефицитным и статусным. И, как и любой дефицитный продукт, вроде бананов, разметали с прилавков достаточно быстро. Причем разбирали пепси-колу нередко целыми сумками, и это несмотря на довольно высокую стоимость - 45 коп. за бутылку 0,33.

Многие до сих пор считают, что пепси-кола с СССР была намного вкуснее современной.

46 лет назад в СССР году средняя зарплата составляла 134 руб., в 2021 году средняя зарплата в Украине - 13 тыс. грн. За эти деньги в 1975 году можно было купить 838 буханок хлеба, а в 2021-м - 881. В 1975 году сахара можно было купить 143 кг, а в 2021-м - 591 кг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Хрущев первый рекламировал Пепси. История возникновения напитка в СССР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
апреля

Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей

Изобрели новую бильярдную игру

Болезнью "монархов" заболеть может каждый

Самое читаемое
Американская модель продемонстрировала идеальную фигуру в различных купальниках
Американская модель продемонстрировала идеальную фигуру в различных купальниках
6
 Просмотров: 10773
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы &quot;ВИА Гры&quot; - чем поражают звезды в сети
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы "ВИА Гры" - чем поражают звезды в сети
10
 Просмотров: 9450
10 поз в сексе, чтобы интим сводил с ума
10 поз в сексе, чтобы интим сводил с ума Просмотров: 7425
200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы
200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы
8
 Просмотров: 5526
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
7
 Просмотров: 4536
Общество
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
 Просмотров: 135
Байкера оштрафовали за неправильно надетые трусы
Байкера оштрафовали за неправильно надетые трусы Просмотров: 441
В Черкассах при поддержке Roshen строят зоопарк. Бюджет проекта более 300 млн грн
В Черкассах при поддержке Roshen строят зоопарк. Бюджет проекта более 300 млн грн Просмотров: 261
Облачность, дождь и заморозки: погода в ближайшие дни не порадует
Облачность, дождь и заморозки: погода в ближайшие дни не порадует Просмотров: 477
Рассказали, кому можно отсрочить введение второй дозы Covid-вакцины
Рассказали, кому можно отсрочить введение второй дозы Covid-вакцины Просмотров: 252
Больше всего комментируют
3
СНБО принял второй пакет санкций против контрабандистов
3
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
2
Продолжает вести себя как пацан - политолог рассказал, чего ожидать от Зеленского дальше
2
Скандального журналиста расстреляли во время пробежки
2
"Зачем мы закрывали каналы Медведчука? Чтобы подобную х*рню россияне несли на 1+1?" - журналистка
Голосов: 55962
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть