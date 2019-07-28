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"Хотят забрать победу у ветерана АТО" - суд постановил пересчитать голоса

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&quot;Хотят забрать победу у ветерана АТО&quot; - суд постановил пересчитать голоса
Суд принял решение о пересчете голосов на шести участках 119 округа. Фото: PC

Львовский окружной суд принял решение относительно административного иска кандидатов в народные депутаты Украины по 119 округу Виталия Кравчука и Ореста Кавецкого.

Судьи решили, что ОИК должна осуществить пересчет голосов на шести участках округа. Об этом сообщает Буский медиа-портал.

Как отмечается, представители действующего народного депутата Украины Михаила Бондаря, победителя избирательной гонки в округе, заявили, что "у ветерана АТО хотят забрать победу львовские олигархи".

25 июля 2019 кандидаты в нардепы в одномандатном избирательном округе №119 Орест Кавецкий и Виталий Кравчук подали иск во Львовский окружной административный суд против Окружной избирательной комиссии по №119 округу. Нардепы требовали:

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— признать бездействие окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа №119 по реагированию на нарушения избирательного законодательства во время подсчета голосов избирателей противоправной;

— признать противоправными действия окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа №119 об установлении итогов голосования и составления протокола об итогах голосования;

— признать протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №119 составлен 25 июля 2019 в 00 час. 37 мин. противоправным и отменить его;

- обязать окружную избирательную комиссию по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа №119 провести повторный подсчет голосов на нескольких избирательных участках.

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на внеочередных парламентских выборах. Посмотреть результаты выборов в Верховную Раду можно здесь.

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