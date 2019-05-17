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"Хотим мира не на условиях РФ" - на какие компромиссы украинцы готовы, чтобы вернуть Донбасс

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&quot;Хотим мира не на условиях РФ&quot; - на какие компромиссы украинцы готовы, чтобы вернуть Донбасс
Ирина Бекешкина: Абсолютное большинство украинцев против того, чтобы оккупированные территории после возвращения превратились в государство в государстве. Фото: 5 канал

"Автономия оккупированных территорий" - это очень широкая формулировка. Люди вкладывают в нее разные значения.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит социолог Ирина Бекешкина, комментируя результаты опроса, согласно которому 40% украинцев согласны предоставить автономию ОРДЛО и 12,6% положительно относятся к Владимиру Путину.

"В Фонде "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива мы спрашивали, согласны ли люди на компромиссы? 70 процентов ответили положительно. Но общество готово не на все уступки. Украинцы против, чтобы автономные регионы могли влиять на решение внешнеполитических проблем государства. Отрицательно относятся тому , чтобы они самостоятельно могли выбирать судей и формировать правоохранительные органы. Не надо пугаться. Абсолютное большинство украинцев против того, чтобы оккупированные территории после возвращения превратились в государство в государстве. Но чем ближе к линии фронту, тем на большие компромиссы согласны люди", - объясняет эксперт.

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По ее словам с каждым годом уменьшается количество желающих вернуть оккупированные территории военным путем.

"Все больше становится людей, которые готовы идти на уступки. Но компромиссы, которые напрямую вредят украинской государственности, остаются неприемлемыми. Общество устало от войны. Люди каждый день слышат о смерти на фронте. Хотят мира, но не на условиях России", - считает Ирина Бекешкина.

По ее мнению, накануне парламентских выборов этими настроениями будут спекулировать политики.

"Будут говорить, что надо договариваться с Москвой. Пророссийские партии будут пытаться консолидировать свой электорат.

Цифра сторонников Владимира Путина тоже не является критической. На самом деле, 12 процентов - это немного. До 2013 года Путина оценивали на 6 баллов из 10. Ющенко имел тогда 5. После начала войны симпатии к Путину обвалились. Из иностранных лидеров украинцы больше всего любят Лукашенко. Главным аргументом является то, что в Беларуси стабильность и порядок. Хотят так же", - добавляет социолог.

Большинство украинцев согласны предоставить автономию оккупированным территориям, чтобы решить конфликт. Эту идею поддерживают 40% граждан. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг". 18,5% опрошенных считают, что нужно изолировать эти территории и официально признать, что их невозможно ближайшее время вернуть.17% уверены, что восстановление контроля Украины над оккупированными областями возможно только военным путем, а значит надо продолжать боевые действия.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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