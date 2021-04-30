Хотела быть моделью. От анорексии умерла 12-летняя девочка

От анорексии умерла 12-летняя девочка. Фото: Сегодня

В одесской городской детской больницы № 3 умерла 12-летняя девочка, которую накануне госпитализировали с диагнозом "анорексия".

Малолетняя пыталась похудеть и довела организм до критического состояния - ее вес составлял всего 20 кг, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Ответственность за то, что случилось, будут нести родители ребенка. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают, как в полноценной семье, которая характеризуется положительно могла произойти такая трагедия.

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Главными симптомами, которые свидетельствуют о наличии анорексии становится отказ от еды и потеря более 20% нормального веса тела. Человек становится раздражительным, часто плачет, в частности у женщин исчезают критические дни. Кроме этого появляются запоры, вздутие, слабость, гипотермия, пониженное давление, отсутствие полового влечения, гастрит, отеки, выпадение волос, ломкость ногтей, остеопороз. Смертность от анорексии составляет 20%.