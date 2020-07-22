"Хорошо относился, предлагал туалет" - освобожденные заложники о террористе

Освобожденные заложники утверждают, что террорист относился к ним хорошо. Фото: acebook.com/anton.gerashchenko.7

Заложники, которых почти 12 часов в центре Луцка удерживал в плену Максим Кривош, не пострадали. Освобожденные из автобуса люди рассказали, что к ним относились хорошо.

Об этом говорится в сюжете журналиста Андрея Гнатюка, опубликованном на его персональном Youtube-канале.

13 заложников, в том числе детей и беременную женщину, Кривошей удерживал в пассажирском автобусе на Театральной площади Луцка. Автобус простоял под палящим солнцем почти 12 часов. После освобождения все заложники рассказали, что чувствуют себя удовлетворительно.

Одна из заложниц, Наталья Боса, рассказала, что террорист действительно относился к людям хорошо.

"Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал, ведро стояло. А на улицу не отпускал", - сказала женщина.

Еще одна из освобожденных женщин, Руслана, рассказала, что Максим Кривош требовал от них только не делать лишних движений.

"Только спокойно себя вести, чтобы никаких лишних движений. Все хорошо", - объяснила Руслана.

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Питьевую воду для заложников через разбитое окно автобуса передавал лично заместитель начальника управления нацполиции в Волынской области Евгений Коваль. В ответ Максим Кривош выстрелил в него из пистолета.

"Был неприятный момент, когда в господина Коваля выстрелил этот террорист. И пуля прошла примерно в 15 сантиметрах", - сказал об этом инциденте министр внутренних дел Арсен Аваков.

Утром 21 июня в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с пассажирами. Имя подозреваемого - Максим Кривош, он дважды судим, отсидел всего 10 лет за тяжкие преступления. В Луцк срочно прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков для личной координации действий правоохранителей. Около 22:00 состоялся штурм автобуса сотрудниками силовых структур. Заложники были освобождены, а террорист задержан.