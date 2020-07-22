Показали видео с задержанием террориста Кривоша

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 6714
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 603
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 567
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1791
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3411
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 450
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 972
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 891
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Просмотров: 81
Фото
Все фото
8
6
6
8
3
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке
Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке
Пьяный мужчина расстрелял своих кумовьев
Пьяный мужчина расстрелял своих кумовьев
Видео
Все видео
Показали видео с задержанием террориста Кривоша
Показали видео с задержанием террориста Кривоша
Луцкого террориста задержали
Луцкого террориста задержали
В Луцке обесточили FM-передатчики, полиция просит не транслировать события
В Луцке обесточили FM-передатчики, полиция просит не транслировать события
Камера сняла, как луцкий террорист заходил в автобус
Камера сняла, как луцкий террорист заходил в автобус
В Киеве возле Минской заложили самодельные взрывчатки
В Киеве возле Минской заложили самодельные взрывчатки
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1278
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5157
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1449
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3573
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 153
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
среда, 22 июля 2020 10:59

Показали видео с задержанием террориста Кривоша

  Комментировать
Показали видео с задержанием террориста Кривоша
Злоумышленника схватили до начала штурма. Фото: prm.ua

В соцсетях обнародовали видео задержания Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус с заложниками в Луцке.

На нем видно, что схватили злоумышленника и освободили заложников до того, как начался штурм автобуса.

Сначала Кривош вышел из поднятыми руками из автобуса и ждал, пока его задержат. После этого из транспорта по одному выходили люди, которые там находились. В это время со стороны подъехал бронетранспортер, а вскоре стало слышно, как взорвалась светошумовая граната.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подельник террориста Кривоша согласился на сделку со следствием

"Кривошей вышел из машины после того, как договорился с нами. Вышел, после него вышел генерал Коваль и еще два наших сотрудника. Его задержали бойцы Службы безопасности и обеспечили меры безопасности. После этого вышли заложники, и их провели сюда", - сказал Аваков.

21 июля в Луцке, на центральной площади, Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко - Красниловка. Также сообщил, что заминировал его. Преступник имел большое количество оружия: гранаты и другое автоматическое оружие.

Требовал, чтобы верхушка власти публично признала, что является "террористами в законе". А президент на видео посоветовал посмотреть фильм "Земляне".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали видео с задержанием террориста Кривоша». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

"Заделался я Остапом Вишней и начал писать"

Без сна и отдыха: как пилот облетел земной шар

Самое читаемое
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн Просмотров: 15517
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
 Просмотров: 12915
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
6
 Просмотров: 10863
Бойцы &quot;Холодного Яра&quot; ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
 1 Просмотров: 9054
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
6
 1 Просмотров: 7822
Происшествия
Луцкому террористу предъявили обвинения по трем статьям
Луцкому террористу предъявили обвинения по трем статьям Просмотров: 117
Подельник террориста Кривоша согласился на сделку со следствием
Подельник террориста Кривоша согласился на сделку со следствием Просмотров: 360
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 7812
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
 Просмотров: 2476
В Киеве горелас новостройка
В Киеве горелас новостройка Просмотров: 774
Больше всего комментируют
7
За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы
6
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
5
Луцкого террориста задержали
3
Зеленский выполнил требование террориста
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
Голосов: 137
Голосование Кто должен стать главным тренером киевского "Динамо"?
  • 1) Виктор Скрипник
  • 2) Роман Григорчук
  • 3) Мирон Маркевич
  • 4) Юрий Сёмин
  • 5) иностранный специалист
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua