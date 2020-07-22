Автобус в Луцке штурмовали уже после того, как террорист сдался

Злоумышленника схватили до начала штурма. Фото: prm.ua

В соцсетях обнародовали видео задержания Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус с заложниками в Луцке.

На нем видно, что схватили злоумышленника и освободили заложников до того, как начался штурм автобуса.

Сначала Кривош вышел с поднятыми руками из автобуса и ждал, пока его задержат. После этого из транспортного средства по одному выходили находившиеся там люди. В это время со стороны подъехал бронетранспортер, а вскоре стало слышно, как взорвалась светошумовая граната.

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"Кривош вышел из машины после того, как договорился с нами. Вышел, после него вышел генерал Коваль и еще два наших сотрудника. Его задержали бойцы Службы безопасности и обеспечили меры безопасности. После этого вышли заложники, и их провели сюда", - сказал Аваков.

21 июля в Луцке, на центральной площади, Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко - Красниловка. Также сообщил, что заминировал его. У преступника было большое количество оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Требовал, чтобы верхушка власти публично признала, что является "террористами в законе". А президент на видео посоветовал посмотреть фильм "Земляне".