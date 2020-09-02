"Хорошо держись за балкон" - нардеп пригрозил журналисту за фото в соцсети

Угрозы за фотографию с первого пленарного заседании ІV сессии Верховной Рады получил фотокорреспондент "букв" Ян Доброносов от депутата фракции "Слуга народа" Евгения Шевченко.
Угрозу Шевченко написал в комментарии под фотографией, опубликованной фотокорреспондентом "букв" Доброносов на своей странице в Facebook.
На фото Шевченко делает движение пальцами, будто просит когост сфотографировать себя на фоне белорусского флага, вившеного в ВР. Фото сопровождает нейтральный подпись: "Сфотографируй меня".
Однако, герою фото Евгению Шевченко сюжет не понравился и он отреагировал угрозой "сделать контрудар".
"Придется взять фотоаппарат и делать контрудар. Держись хорошо за балкон, от удивления не упади", - написал нардеп в комментарии к сообщению с фотографией.
На это Доброносов ответил недоумением.
"Я уже удивлен. Чем вы занимаетесь, и что это за угрозы. Вы должны работать в интересах людей и избирателей. Даже если они не симпатизируют вашей политической силе. А вы будете мной заниматься? Где здесь для людей?" - обратился к нардепу журналист.
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На комментарии в ответ, и возмущение, почему депутат позволил себе публичные угрозы, Шевченко не отреагировал.
"Мы неожиданно вернулись во времена, когда журналистам угрожают, и это становится обыденностью. Почему" Слуги "такого не исключают ни за угрозы журналистам, ни за эфиры на Москву. Лакмусовый депутат (здесь на самом деле грубый мат) для ценностей фракции", - прокомментировала угрозы главный редактор "букв" Татьяна Николаенко.
Евгений Шевченко был избран в парламент по мажоритарному округу №76 в Запорожской области. На момент избрания он был беспартийным ФОТ. Сейчас является председателем подкомитета по вопросам промышленной политики Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.
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