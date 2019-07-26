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пятница, 26 июля 2019 01:30

Холодницкий сказал, чего ожидает от команды Зеленского

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Холодницкий сказал, чего ожидает от команды Зеленского
От команды Зеленского ожидают уничтожения политической коррупции. Фото: ВЛАСНО.info

Коррупция в новой Верховной Раде может снизиться.

"Я надеюсь, что наличие большинства в парламенте из одной партии, которую народ избрал на демократических выборах, будет способствовать тому, что снизится почти до нуля политическая коррупция, не будет договорняков за голосование за закон, не будет перекупки депутатов за те или иные голосования или вхождения во фракции", - сказал председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, пишет ТСН.

"Это то, что называется политической коррупцией", - добавил антикоррупционный прокурор. И выразил надежду, что в новом парламенте политическую коррупцию получится преодолеть. "Такие надежды имеются", - констатировал Холодницкий.

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21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Согласно данным главных экзит-полов, на выборах победу одержала партия "Слуга народа". Она набирает чуть больше 44%. Также в парламент проходят "Оппозиционная платформа - За жизнь" (более 12%), "Европейская Солидарность" (более 8%), "Батькивщина" (около 7,5%) и "Голос" (около 6%). На грани статистической погрешности находится также и партия "Сила и честь".

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