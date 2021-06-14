"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб



Украинский политик, народный депутат 8 созыва Владислав Голуб рассказал в интервью Gazeta.ua о роли Украины в геополитике, угрозах военного вторжения, открытии рынка земли и вопросах продовольственной безопасности.

16 июня состоится личная встреча президентов США и России. Одной из тем разговора станет Украина. Нормально, что ситуация в нашей стране планируют обсуждать без представительства нашего государства?

Конечно, этот факт удручает, что о нас с вами, о нашем государстве говорят без нас. Но есть четкий ответ, почему так происходит. К сожалению, за 30 лет независимости мы не стали сильным субъектом на внешнеполитической арене. Могли бы мы, условно, допустить, что о судьбе Соединенных Штатов будут говорить без Соединенных Штатов? Конечно, нет. А об Украине, к сожалению, говорят. И здесь вопрос и к нам тоже.

Мы должны развивать нашу экономику, институты, человеческий капитал. Должны быть сильными, чтобы к нам прислушивались. Это долгий и сложный процесс, но вполне возможный.

Обидно видеть, что действующие с одной стороны заявляют, что мы хотим в НАТО, нам нужно сотрудничество с МВФ, мы готовы продвигать реформы для изменений в государстве, а вместе со своими действиями дискредитирует эти реформы и уничтожает уже проведенные. Представители власти на телеэфирах говорят, что нам не нужно сотрудничество с нашими западными партнерами, мы и сами все сможем сделать. В частности, такие высказывания звучат по поводу сотрудничества с международными финансовыми организациями. Разумеется, мы не становимся от таких действий "субъектом".

Перед встречей Байдена с Путиным хотя бы на уровне телефонного звонка должна быть консультация Вашингтона с Киевом. Посмотрим, насколько мы смогли донести нашу позицию, чтобы нам поверили. Потому что часто мы много говорим, а на действиях показываем совсем другое.

Чего вы лично ждете от переговоров в Швейцарии? Удастся ли Байдену договориться с Путиным?

Есть Крым, территория нашего государства, которую признал аннексированной весь мир. Есть так называемое ОРДЛО - агрессия Российской Федерации на временно оккупированной территории террористическими организациями ЛНР и ДНР. Все, что может сделать Путин - просто убраться с нашей территории. И я надеюсь, что это ему донесет Байден.

Важно, чтобы Украина не стала разменной монетой в рамках крупных геополитических играх. Я за это сильно волнуюсь. Многое зависит от нас самих. Но, к сожалению, мы ничего не делаем, чтобы усиливать нашу геополитическую субъектность.

Я не верю, что с Путиным можно о чем-то договориться. Он может вам в глаза говорить одно, а завтра - совсем другое. Вспомните фильм московских пропагандистов об оккупации Крыма. В нем Путин сначала говорит, что "зеленые человечки" - это местная самооборона "нас там нет и не было". А дальше в этом же фильме подтверждает: да, это были регулярные российские войска. Он постоянно врет и не выполняет взятые на себя обязательства.

Каков ваш прогноз относительно Северного Потока-2? Почему не удалось дожать западных партнеров по этому вопросу в пользу Украины?

Строительство российского газопровода в обход Украины можно и нужно останавливать исключительно через механизм санкционный. К сожалению, другого механизма пока не существует. Когда работали санкции США, этот проект приостанавливался. Но чтобы мы могли и дальше доносить эту позицию до наших западных партнеров, и чтобы сама Европа понимала ее, чтобы Соединенные Штаты накладывали санкции, то для этого мы должны показывать, что верим в те демократические принципы, в которые верят и Европа, и США. Мы, к сожалению, иногда делаем другие вещи. Поэтому если Северный Поток-2 запустят, это будет серьезный удар по нашей геополитике и экономике. Путин когда-то просто взорвал Туркменскую трубу, и на этом все закончилось. Не исключаю, что такой же сценарий он может готовить и для Украины.

Не кажется ли вам, что на фоне очередного политического обострения в Беларуси и осуждения Украина действий Лукашенко, ситуация для нас значительно ухудшается?

Возможно, наши отношения с Беларусью временно ухудшатся. Но мы не должны жертвовать человеческими ценностями ради поддержания отношений с диктатором. Лукашенко - диктатор, без сомнения. Во-вторых, он не является легитимным президентом: его никто не признает, кроме его друга Путина. Свобода и права человека - это основная ценность в моей парадигме мышления. Это основа, на которой возможно построить действительно справедливое общество. В Беларуси слова "свобода" не существует, и последние события, когда был посажен самолет Ryanair, это подтверждают. Мы не должны быть зависимы от ситуации в другой стране. Должны строить свое государство так, как хотим. Банальный пример: Украина долгое время сидела на "газовой игле" от России, и нынешняя ситуация с нашей газово-транспортной системой стала результатом того, что мы не диверсифицировали поставщиков газа, не проводили модернизацию. Мы "шарахались" из стороны в сторону в нашем геополитическом измерении, теряли время. Поэтому мы должны строить собственную страну, где будут соблюдены свободы, где будет демократическое общество, где будут свободные выборы. Чтобы у нас не назначали президента, как в России, или чтобы выборы не заменяли фейком, как в Белоруссии в августе прошлого года.

Как, по-вашему, будут развиваться события в Минске? Возможен наступление российский войск с территории нашего северного соседа?

Пока президентом РФ является Путин, угроза российской агрессии будет оставаться. И здесь вопрос не в наших отношениях с Беларусью, здесь вопрос властной верхушки в России.

Вы народный избранник парламента 8-го созыва от аграрного региона - Черкащины. Как вы и люди в области относятся к введению в Украине с 1 июля рынка земли?

Крайне негативно люди относятся. Объяснение простое. Я по первому образованию юрист. Согласно Конституции Украины, четко предусмотрено, что собственником земли является народ Украины, и земля самая большая ценность. Нам обещали народовластие, но никто у народа не спросил, как он видит рынок земли. Должен ли он быть? Да. Но не в той форме, и не такой, как приняла действующая власть.

Как бы я видел развитие этой истории? Первое, безусловно, должен быть референдум. Второе - это государственная помощь фермерским хозяйствам. Простой пример: в Украине есть примерно 35 000 фермеров. В соседней Польше - полтора миллиона фермеров. Почему так? Потому что там государство помогает. Вводя рынок земли, мы должны ориентироваться на защиту человека, его собственности, на помощь фермерству.

Никто сейчас не думает о продовольственной безопасности. А это может быть очень большая проблема. Потому что при той формуле, которую власть сейчас предложила, скорее всего, всю землю скупят наши аграрные олигархи, которые на самом деле ее просто истощают.

Поэтому я считаю, что это ложный путь, и я бы очень сильно хотел, чтобы власть, народные избранники поняли свою ошибку и исправили ее. Мы должны построить "аграрное общество", основанное на фермерстве и на помощи государства: беспроцентные кредиты, помощь на приобретение техники и тому подобное. Вот такая должна быть модель, а не тот абсурд, который приняла власть. Поэтому, я убежден, что украинское общество должно дать ответ власти, и не допустить имплементацию той модели, которая была принята.

Почему власть вопреки общественному позиции и аргументам экспертов все же решила пойти на такой непопулярный шаг?

Я не представитель власти, мне трудно комментировать их мысли. Возможно, речь шла о каких-то договоренностях на уровне власти и крупного аграрного лобби. Потому что при той модели рынка земли, которую они хотят запустить, выигрывает не украинский народ не обычный украинец и даже не фермер, а крупные аграрные компании и олигархи. Экспертов, ученых никто не привлекал. А должно быть при внедрении рынка земли научное обоснование, например, как надо землю обрабатывать? Потому что земля - ​​это ресурс, который истощается. Возможно, нужно было бы ввести обязательства на севооборот. Вот представьте, приедет сюда условный иностранец, которому судьба Украины безразлична, он просто будет максимально "выжимать" все, что сможет из чернозема, пока польза для него не закончится. Возможно, поэтому не были привлечены ни экспертные, ни научные круги. Наверное, было какой-то другой "круг".

Как в целом изменилась ситуация в регионе за два года правления Владимира Зеленского и его команды?

В Черкасской области за это время мы имели семь губернаторов. Пять полноценных и два исполняющих обязанности. Думаю, это достаточно красноречивый ответ. Я не буду "огульным критиканом". В чем-то ситуация действительно улучшается. В частности, по ремонту дорог. Другой вопрос - их стоимость и качество. Но изменилась ли к лучшему жизнь крестьянина или жителя города в Черкасской области? Я лично таких изменений не вижу. Более того, общаясь с людьми, мы видим, что становится жить хуже. Я хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом

Завершение "эпохи бедности", которое обещал президент, Черкасс почувствовали на себе?

Чтобы преодолеть бедность, нужно развивать экономику и бороться с коррупцией, развивать честное правосудие. Я думаю, этого не только Черкассы, но и все украинское общество не видит. Есть такая шутка: никто не знал, что конец эпохи бедности означает начало эпохи выживания.

После того, как Александр Скичко сложил депутатский мандат и перешел в исполнительную власть, родной вам 197 мажоритарный округ освободился, в октябре состоятся промежуточные выборы. Чего ожидаете от кампании в этом округе?

Я хочу, чтобы на округ не вернулась слава, которую он имел в 2012 году. Тогда он был одним из пяти проблемных: там "ели" протоколы, а "Беркут" просто выносил избирательные бюллетени и документацию из ОИК. А что смущает больше всего - возможность повторения событий нынешнего года на 87-м округе на Прикарпатье, когда массовые фальсификации шли с использованием админресурса. Я бы хотел, чтобы все заинтересованные игроки сделали так, чтобы эта кампания была образцом законности и демократичности.

Согласно данным социологичих опросов, вы - один из самых рейтинговых политиков в области. Планируете баллотироваться?

Этот вопрос я сейчас слышу по несколько раз в день. Хотел бы подчеркнуть следующее: для меня мандат народного депутата и власть вообще не является самоцелью. Это - инструмент для изменения жизни к лучшему. Иначе я, наверное, уже бы согласился на предложения, которые от действующей власти звучали в мою сторону. Я активно работаю на этом округе все семь лет, с момента своего избрания в 2014-м, я его никогда не оставлял. Мне неизвестно ни одного села, города или общины, где бы я и моя команда не сделали несколько социально важных проектов. Мы существенно помагали образовательным учреждениям: не оставалось ни одной сельской школы, где бы не заменили окон и дверей. Мы активно помогаем медицинским учреждениям, ФЛП, центральным районным больницам. Например, Золотоношская центральная районная больница является одной из самых современных районных больниц. Не было ни одного села, где бы мы не помогли. Есть выборы, нет ли, я привык с людьми решать какие-то их базовые проблемы, где я могу быть эффективным. Буду ли я баллотироваться? До официального начала кампании еще достаточно много времени. Начнется она 1 сентября, время для принятия окончательных решений у меня еще есть. Одно могу точно утвердительно сказать: несмотря на то, буду ли я баллотироваться или нет, родную Черкасскую область никогда не оставлю. И где бы я ни находился, всегда буду все делать, чтобы менять к лучшему жизнь Черкасс.