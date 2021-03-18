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четверг, 18 марта 2021 22:59

Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
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Украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
Фото: daria_norway
Украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
Украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
Украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
Украинка поделилась опытом переезда в Норвегию

Дарья с мужем и двумя детьми живет в Норвегии. Женщина поделилась собственным опытом переезда. Признается, что несколько лет было тяжело и приходилось на всем экономить ⠀

"Мой муж переехал спонтанно с 50 евро в кармане. При этом 20 потратил на то, чтобы добраться до нужного адреса. Жил сначала в бараке, за который платил 250 евро в месяц. Это вагон для перевозки товаров. Кто-то догадался в них вырезать окно, обить вагонкой, поставить отопление, 2 кровати, мини кухню на 90 см. Вот такие вагоны соединили по 20-30, из одного сделали общий туалет и душ. И в 5 кв м жило по двое мужчин Им даже стоять одновременно было сложно", - говорит Дарья.

Первый поход в магазин чуть не довел до инфаркта . Хлеб стоил 3 евро, потом нашли за 50 центов, мясо от 20 евро, а масло вообще не могли найти 4 месяца.⠀

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"Я переехала через год. В социальных сетях я не была активна, у меня был профиль на Одноклассниках и все. О форумах не знала, знакомых здесь почти не было. Переехала в подвальное помещение жилого дома, а хозяева, жили над нами. Тратить деньги заработанные мужем, тяжелым физическим трудом на стройке, было сложно. Ведь впервые с 16 лет у меня не было работы", - говорит женщина.

В первый год Дарья столкнулась с одиночеством, отсутствием друзей, депрессией и даже была готова развестись с мужем.

"Потом я пошла на курсы Норвежского и жизнь приобрела смысл. Инфо вливалось в меня тонами и обо всем сразу. Так я прошла адаптацию и начала вливаться в общество" - вспоминает Дарья.

Киевлянка Майя Заховайко шесть лет назад переехала в Копенгаген. Женщина ведет блог, в котором рассказывает об особенностях жизни в стране, работе и интересных нюансах.

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