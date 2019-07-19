Хищение в оборонке: Гладковський не явился на допрос

Ранее Гладковского пригласили для участия в качестве свидетеля в следственном эксперименте. Фото: s3.eu-central-1.amazonaws.com

Олег Гладковський, который является президентом корпорации "Богдан", ексзаступником секретаря Совета национальной безопасности и обороны сообщил антикоррупционному органу, что находится за пределами Украины.

Он будет готов встретиться с детективом по возвращении в страну - сообщили в прессслужбе корпорации "Богдан".

"Сразу по возвращении в Украину, в случае необходимости, Олег Гладковський появится у детектива НАБУ", - заявили на предприятии.

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Ранее Гладковского пригласили для участия в качестве свидетеля в следственном эксперименте в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, внесенном в ЄРДР 26 февраля 2019 по признакам уголовного преступления.

В корпорации уточняли, что на этом этапе правоохранительные органы не открыли ни одного уголовного дела в отношении Гладковского.

Государственное бюро расследований дало оценку действиям детективов НАБУ по делу о хищениях в оборонной сфере.Подозрения объявили как детективу, так и руководителям Оборонпрома.