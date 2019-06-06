Объявили подозрения нескольким участникам дела о хищении в оборонке

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Государственное бюро расследований дало оценку действиям детективов НАБУ по делу о хищениях в оборонной сфере.

Об этом сказал на брифинге в Киеве генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Подозрения объявили как детективу, так и руководителям предприятий "Оборонпрома", - сказал Луценко.

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После обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся скандал о коррупции в оборонной сфере. Тогда уволили первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонке. Впоследствии провели обыски у Гладковских и других фигурантов дела.