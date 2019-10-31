Хэллоуин в разгаре: поздравительные открытки и страшные стихи

Сегодня в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня всех святых, отмечается Хэллоуин. В Украине этот праздник с каждым годом приобретает все большую популярность, через яркие традиции.
Gazeta.ua собрали поздравительные открытки, а также стихи и короткие смс поздравления для ваших друзей, коллег и родственников.
Что за праздник Хэллоуин?
С ним поздравить вас хотим.
Наряжайтесь побыстрей
И пойдем встречать друзей.
Всех святых сегодня ждем
С тыквой их пугать пойдем!
***
В удивительный праздник Хэллоуин
Не останешься один,
И взрослые, и даже дети
Все хотят веселиться!
Одевают маски смерти,
И лохмотья еще рваные,
И пугать людей,
Незнакомых и гостей.
От души ты развлекайся,
Напугать всех старайся!
***
Нечисть разная гуляет
В этот день и тут, и там.
Тебя я тоже поздравляю,
Ты заходи, конфеты дам
***
Забудь про косметику минимум на день,
про фен и прическу забудь дня на три,
в драном халате и потрепанных тапках,
прихватив метлу, сделай выдох – и в путь!
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***
Желаю с ведьмой выпить пива
И с чертом станцевать красиво,
Вампира в губы поцеловать.
А главное - всех напугать!
***
Ведьмы, зомби, упыри
Сегодня у дверей твоих
Будут сладости просить.
Не забудь их угостить!
***
Мы лохмотья одеваем,
И вокруг всех пугаем,
С Хэллоуином вас поздравляем,
Духов добрых вам желаем!
***
Пусть фонарик лучистый
Разгонит в жизни все зло.
Дай вам Бог мыслей лишь чистых,
Чтобы всегда во всем везло!
1 ноября кельтский народ устраивал фестиваль Соуина. Верили, что ночью открывалась дверь в потусторонние миры, и обитатели ада проникали на Землю. Ночью активно зажигались костры и, чтобы умилостивить злых духов, приносили жертвы.
В ІХ в. после распространения христианства на британской территории произошло смешение древних традиций с праздником All Hallows Even (католическим Днем всех святых). Через некоторое время праздник стал называться Хэллоуин.
На праздник традиционно выбирают костюмы, украшают дом, покупают конфеты и делают устрашающий грим. Главным символом праздника является "Светильник Джека". Тыква очищается от внутренностей, вырезаются глаза и зловещая улыбка. Внутрь тыквы помещают зажженную свечу.
В Украине праздник наиболее активно его отмечает молодежь, но есть много скептиков, которые считают праздник чужой традиции. В ночных клубах традиционно в ночь с 31 октября на 1 ноября устраивают Halloween party, где действует обязательный дресс-код. Также проводят различные конкурсы - на самый лучший костюм и самый страшный грим.
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