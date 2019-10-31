Хэллоуин в разгаре: поздравительные открытки и страшные стихи

Сегодня в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня всех святых, отмечается Хэллоуин. В Украине этот праздник с каждым годом приобретает все большую популярность, через яркие традиции.

Gazeta.ua собрали поздравительные открытки, а также стихи и короткие смс поздравления для ваших друзей, коллег и родственников.

Фото: i.uaportal.com

Что за праздник Хэллоуин?

С ним поздравить вас хотим.

Наряжайтесь побыстрей

И пойдем встречать друзей.

Всех святых сегодня ждем

С тыквой их пугать пойдем!

***

В удивительный праздник Хэллоуин

Не останешься один,

И взрослые, и даже дети

Все хотят веселиться!

Одевают маски смерти,

И лохмотья еще рваные,

И пугать людей,

Незнакомых и гостей.

От души ты развлекайся,

Напугать всех старайся!

***

Нечисть разная гуляет

В этот день и тут, и там.

Тебя я тоже поздравляю,

Ты заходи, конфеты дам

***

Забудь про косметику минимум на день,

про фен и прическу забудь дня на три,

в драном халате и потрепанных тапках,

прихватив метлу, сделай выдох – и в путь!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где праздновать Хэллоуин в Киеве

***

Желаю с ведьмой выпить пива

И с чертом станцевать красиво,

Вампира в губы поцеловать.

А главное - всех напугать!

***

Ведьмы, зомби, упыри

Сегодня у дверей твоих

Будут сладости просить.

Не забудь их угостить!

***

Мы лохмотья одеваем,

И вокруг всех пугаем,

С Хэллоуином вас поздравляем,

Духов добрых вам желаем!

***

Пусть фонарик лучистый

Разгонит в жизни все зло.

Дай вам Бог мыслей лишь чистых,

Чтобы всегда во всем везло!

1 ноября кельтский народ устраивал фестиваль Соуина. Верили, что ночью открывалась дверь в потусторонние миры, и обитатели ада проникали на Землю. Ночью активно зажигались костры и, чтобы умилостивить злых духов, приносили жертвы. В ІХ в. после распространения христианства на британской территории произошло смешение древних традиций с праздником All Hallows Even (католическим Днем всех святых). Через некоторое время праздник стал называться Хэллоуин. На праздник традиционно выбирают костюмы, украшают дом, покупают конфеты и делают устрашающий грим. Главным символом праздника является "Светильник Джека". Тыква очищается от внутренностей, вырезаются глаза и зловещая улыбка. Внутрь тыквы помещают зажженную свечу. В Украине праздник наиболее активно его отмечает молодежь, но есть много скептиков, которые считают праздник чужой традиции. В ночных клубах традиционно в ночь с 31 октября на 1 ноября устраивают Halloween party, где действует обязательный дресс-код. Также проводят различные конкурсы - на самый лучший костюм и самый страшный грим.