Хасидов не пускают в уманские магазины

У магазина повесили табличку о запрете заходить хасидам. Фото: Facebook / Хаим Хазин

В магазине на улице Тыщика в Умани повесили табличку "Хасиды не обслуживаются! Covid-19".

Фотографию вывески опубликовал в Facebook один из членов общины брацлавских хасидов в Умани Хаим Хазин в пятницу, 11 сентября.

По его словам, он увидел табличку сегодня утром. При этом во многих других магазинах, хотя и нет таблички, уже тоже не пускают паломников. До сих пор такого отношения к хасидам не было никогда, говорит Хазин.

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Объединенная Еврейская община Украины обратилась в полицию с заявлением о дискриминационной табличке перед магазином в Умани. В заявлении от ОЕОУ говорится, что правонарушение можно квалифицировать как нарушение равноправия и ограничение законных прав брацлавских хасидов.

В городе Умань неизвестный мужчина на улице ограбил хасида. Он отобрал у него кошелек, в котором были $1000 и 2600 грн. Грабителем оказался местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.