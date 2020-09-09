У хасида посреди улицы отобрали кругленькую сумму

Вор отобрал у хасида кошелек. Фото: ch.npu.gov.ua

В городе Умань неизвестный мужчина на улице ограбил хасида. Он отобрал у него кошелек, в котором были $1000 и 2600 грн. Грабителем оказался местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"В Уманский отдел полиции поступило сообщение от гражданина Израиля о том, что на улице Садовой неизвестный мужчина отобрал у него кошелек, в котором были 1000 долларов и 2600 гривен. Получив детальное описание грабителя, все экипажи полиции начали обследовать улицы города. Полицейским удалось оперативно обнаружить и задержать гражданина, которого узнал пострадавший", - говорится в сообщении.

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Полицейские изъяли все вещественные доказательства. Открыто уголовное производство за грабеж. Досудебное расследование продолжается.

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