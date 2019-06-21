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пятница, 21 июня 2019 15:24

Харьковские власти реанимируют память о "маршале-мяснике"

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Харьковские власти реанимируют память о &quot;маршале-мяснике&quot;
Во время заседания здание горсовета пикетировали активисты. На акции присутствовали организации "Рассвет", "Правый сектор", "Союз ветеранов АТО", "Традиция и порядок". Активисты держали плакаты с надписями: "Жуков не маршал победы, а маршал смерти", "Стоп реванш". Фото: Униан

Решение Харьковского городского совета вернуть проспекта имени Петра Григоренко название Жукова является противозаконным.

Об этом в комментарии Gazeta.ua говорит сотрудник Института национальной памяти Богдан Короленко.

"Оно противоречит закону об осуждении коммунистического тоталитарного режима. Там указано, что под декоммунизацию попадают те исторические лица, которые занимали руководящие должности в органах советской власти. Георгий Жуков был министром обороны Советского Союза. Поэтому его именем нельзя называть любые улицы или другие объекты. Решение Харьковского городского совета нарушает закон Украины", - объясняет он.

Но Богдан Короленко отмечает, что решение о переименовании пока не вступило в силу.

"Его еще должен подписать мэр города Геннадий Кернес. Украинский институт национальной памяти призвал его не делать этого. Если Кернес все же подпишет решение горсовета и введет его в силу, мы будем подавать иск в суд. И таким образом требовать отмены противозаконных действий харьковской власти. Надеюсь, что, учитывая прямое нарушение украинского законодательства, суд заставит депутатов Харьковского горсовета отменить свое решение и оставить проспекта его нынешнее название", - отмечает сотрудник УИНП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Оппоблок" поддержал решение харьковских депутатов о возвращении проспекту Маршала Жукова исторического названия

Действия Харьковской власти - это не только реванш пророссийских сил, но и попытка реабилитации коммунистического тоталитарного режима.

"Реанимируя память про "маршала-мясника" и подпитывая этим мифологию России о "Великую пабеду" Харьковский горсовет пытается стереть память о Петре Григоренко - человеке, который в свое время бросила вызов советской тоталитарной машине (Петр Григоренко - советский генерал майор. Выступал в защиту крымских татар и других депортированных народов. в 1964 году за правозащитную деятельность разжалован в рядовые и лишен всех государственных наград. Находился в советских тюрьмах, лагерях и "психушках". - Gazeta.ua)", - добавляет Богдан Короленко.

Депутаты Харьковского городского совета поддержали решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. В 2016-м его декомунизировали.
Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан подписывать петицию на сайте горсовета, которая предлагала вернуть декоммунизованному проспекту прежнее название.

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21
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