Харьковчанин переболел Covid-19 четыре раза

Человек переболел коронавирусом четыре раза. Фото: kagarlyk.city

Один из жителей Харькова перенес Covid-19 четыре раза.

"Один пациент переболел четыре раза. Из-за сопутствующих патологий не вырабатывались антитела. Его уже выписали", - рассказал заведующий отделением Харьковской городской клинической больницы №17 Роман Елисеев.

Как пояснил медик, неоднократное заражение этого пациента коронавирусом объясняется его проблемами со здоровьем. Так, из-за сопутствующих нарушений в работе организма у мужчины не вырабатывался иммунитет к новой инфекции.

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Согласно последним исследованиям, коронавирусом можно заразиться несколько раз. Эти данные подтверждают и врачи, которые работают с инфицированными.