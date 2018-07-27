Гугл посвятил дудл украинской чемпионке мира

27 июля Google посвятил свой новый дудл украинской чемпионке мира по шахматам Людмиле Руденко.

"В этот день в 1904 году в Лубнах, Украина, появилась на свет одна из самых влиятельных шахматисток мира. Двадцать четыре года Людмила Руденко впервые в своей легендарной карьере заняла первое место, выиграв Московский женский чемпионат 1928 года. Он стал одним из многих престижных титулов, которые она заработала на протяжении своей жизни ", - пишут создатели дудла в официальном блоге Google.

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В 1950 году Людмила Руденко стала второй в истории чемпионкой мира по шахматам. В женском шахматном чемпионате мира в Москве она набрала 11,5 очков из 15 и завоевала золотую медаль чемпионки мира. Этот титул сохраняла до 1953 года.

"Сегодняшний дудл, который черпает художественное вдохновение из графического искусства и плакатов 1960-х годов, отражает целенаправленную решимость Руденко во время игр чемпионата мира. Мы достойно оцениваем достижения Руденко как во время матча, так и вне его".

Дудл видят не только в Украине и странах бывшего СССР. Поисковик напомнил о Людмиле Руденко миллионам людей из США, Канады, Австралии, Аргентины, Франции и некоторых других стран.

Google посвятил дудл часовщику-самоучке Джону Харрисону.