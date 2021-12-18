ГСЧС предупреждает про гололед и заметели на Николая

На дорогах ожидается гололед. Фото: ГСЧС

19 декабря в Украине ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Скорость ветра будет 15-20 м/с, а в Карпатах она поднимется до 25-30 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грецию всколыхнуло мощное землетрясение

На дорогах в большинстве областей Украины водителей ждет гололедица.

Днем в северо-восточной части страны будут бурлить вьюги и уровня опасности — желтый.

В частности, в Киеве и области скорость ветра будет 15-20 м/с, а также гололедица.

В воскресенье, 19 декабря, ожидается снег и мокрый снег, на западе и на севере страны - днем ​​с дождем. Днем в северо-восточных областях осадки. В юго-восточной части страны ночью без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица.