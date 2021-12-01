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среда, 01 декабря 2021 11:28

"Грядет великая эпоха": группа "Первого декабря" обнародовала юбилейное обращение

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&quot;Грядет великая эпоха&quot;: группа &quot;Первого декабря&quot; обнародовала юбилейное обращение
Украина – ключ для завершения процесса деколонизации на европейском континенте. Фото: 1-12.org.ua

Интеллектуалы из Инициативной группы "Первого декабря" обнародовали юбилейное обращение к украинцам.

Десять лет назад 11 членов новосозданной ИГ дали в своей "Декларации" такой итог тогдашнему состоянию украинского общества:

"Ложно понятое материалистическое мышление взяло верх над приоритетом этических и духовных ценностей. Взаимное соперничество и жажда накопления стали массовыми нормами социального поведения. Это вызвало общественные деформации: моральные добродетели ассоциируются с жизненным проигрышем, правосудие все больше отождествляется с коррупцией и правом силы, возросла криминализация общества, углубился разрыв между бедными и богатыми", - говорится в обращении.

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Дальнейшие годы принесли Украине ряд испытаний. Главные выводы о тогдашнем состоянии общества все еще остаются актуальными. Украина не стоит на месте, имеет немало энтузиастов-активистов, которые, вопреки неблагоприятным обстоятельствам, делают гражданское общество в стране упругим и действенным. Новые стандарты устанавливает передовой украинский бизнес.

Сегодня очевидно, что мир меняется настолько стремительно, что может актуализироваться предостережение Ивана Франко: "Ибо наступает великая эпоха, и горе нам, горе нашей нации, если великая эпоха застанет нас малыми и неготовыми!".

"Для нас, украинцев, такая эпоха началась в 1991 году с обретением независимости, утвердилась феерическими Майданами и позвала нас к жертвенности 2014-го на фронтах войны. Мы умеем возвышаться духом и уже имеем силу останавливать нежелательные сценарии возврата к "русскому миру". Но мы все еще не имеем национального консенсуса, а потому остаемся "малыми и неподготовленными" к возможным глобальным вызовам", - добавляют в обращении.

Достичь упомянутого консенсуса можно лишь эволюционно. Его можно ускорить, объединив усилия с союзниками в мире. К сожалению, украинский политикум сегодня расколот, в нем царит противоборство, а действующее руководство государства является активным его участником. Политический процесс был и будет конкурентным.

На протяжении последних семи лет Россия успешно разрушает международный порядок. Аннексия Крыма, война на истощение на востоке Украины, газовый шантаж, кибер-атаки, превращения беженцев в одушевленное оружие – все это лишь отдельные примеры гибридной "третьей мировой" войны, которую РФ ведет ради нового передела планеты, но которую европейские политики не хотят признавать ради сохранения иллюзии мира.

Россия опасна в своей убежденности, что возвращение к новой империи на базе бывших славянских республик, возможно и желательно. Но так уже не будет никогда. Путинская Россия до последнего будет сражаться за Украину, ведь без нее невозможно возрождение империи, которая для нынешнего руководства РФ является сутью "величия и силы". Защититься от России жизненно важно, а верить ей – погибельно.

До недавнего времени мы с болью наблюдали за беспомощностью европейских политиков перед нынешними вызовами со стороны РФ. Большинству из них было невмоготу отказаться от пресловутой политики задабривания и умиротворения агрессора, а то и торга с ним. Это расшатывало международный правопорядок и очевидно шло на пользу Кремлю.

За последние месяцы западные демократии встрепенулись: российское наглость и цинизм вызывают уже не только страх, а все больше – волю к самозащите. До сих пор едва ли не единственным гарантом независимости Украины был упомянутый международный порядок, основанный на евроатлантической солидарности. Его упадок сгущает тучи над Украиной; а усиление - придает нам силы. И украинцы несказанно благодарны всем правительствам и простым гражданам европейских стран, которые поддерживали нас", - отмечают в ИГ.

Украине не надо, чтобы Европа воевала вместо нее. Ей важно не быть одинокой в этой борьбе. Украина – ключ для завершения процесса деколонизации на европейском континенте. Европа может стать по-настоящему объединенной только тогда, когда в ней не будет империй, то есть когда Украина станет полноправным членом европейского сообщества.

Полный текст обращения с приложениями размещен на сайте Инициативной группы "Первого декабря".

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Инициативная группа "Первого декабря" - объединение, созданное в 20-ю годовщину референдума за независимость Украины интеллектуалами и общественными деятелями. В основу программных документов заложена декларация, содержащая базовые принципы для объединения украинского народа, и Хартия свободного человека, которая воспроизводит жизненные ориентиры для общества.

Мероприятия инициативной группы "Первого декабря" проходят в виде Национального круглых столов, которые собирают ведущих экспертов, журналистов, правозащитников, экономистов, историков и общественных деятелей.

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Дата
01
декабря

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