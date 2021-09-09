Власть санкциями заменяет правоохранительную систему и суды - инициативная группа "Першого грудня"

Обойти проблему восстановления справедливого судопроизводства не удастся, говорится в обращении. Фото: Reuters

В Украине давно действует выборочное правосудие, дальше действуют "телефонное право" и коррупция, в основе которой - корыстный личный или клановый интерес. Об этом говорится в обращении инициативной группы "Першого грудня" касательно ситуации с верховенством права.

"В этом году административная практика "обогатилась" новым know-how: принятием административных решений, которые заменяют работу правоохранительных органов и судов. Иначе говоря, если проблему нельзя решить, лучше ее обойти. Речь идет о решениях СНБО о санкциях в отношении граждан Украины и юридических лиц , зарегистрированных в Украине, а также иностранцев, которые находятся под юрисдикцией Украины.

Закон "О санкциях" не содержит ни одного указания, которые можно применять для граждан Украины и украинских юридических лиц. Единственная возможность для этого видится в толковании выражения "а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность", поскольку ими могут быть и граждане Украины и украинские юридические лица. Но в таких случаях должны быть неопровержимые доказательства причастности к террористической деятельности. Вводя практику санкций, руководство государства проявляет полное недоверие к национальной правоохранительной и судебной систем, которые неспособны квалифицировать правонарушения, собрать доказательства и довести дело до законного и справедливого решения суда, принятого в состязательном процессе.

В частности, если были доказательства причастности Виктора Медведчука и Тараса Козака к террористической деятельности, то надо было открыть уголовное производство, собрать доказательства, предъявить подозрение и судить их украинским судом. Обходной маневр может дорого обойтись украинскому государству, поскольку решение Европейского суда по правам человека, к которому направился Медведчук, может быть не таким, как этого надеется украинское руководство. А проигрыш Украины в этом деле может негативно отразиться на перспективах проевропейских политических сил.

Применение санкций в отношении Медведчука получило в целом благоприятный отклик в обществе - и мы также приветствовали бы законное привлечение его к ответственности, поскольку он не раз переступал красные линии. Однако популярность этих санкций только свидетельствует о низкой правовой культуре общества.

Правозащитники справедливо приводят многочисленные правонарушения, которые содержатся в решении СНБО от 2 и 15 апреля, 14 мая, 18 июня по санкциям в отношении граждан Украины. Это, в частности, незаконное лишение украинского гражданства, принудительное выселение из страны несмотря на то, что подсанкционные лица имеют в Украине семьи, члены которых являются гражданами Украины, и тому подобное.

Однако особенно поражает то, что в санкционных списках попало по меньшей мере восемь участников боевых действий, которые воевали в составе добровольческих батальонов за Украину в 2014-15 годах. Такие действия государства в отношении своих защитников являются просто аморальными! К тому же, куда поедут граждане РФ, которые защищали Украину от агрессора с оружием в руках? В Россию они явно вернуться не могут, их там ждут пытки и смерть, а выехать в другую страну и получить там убежище с полученным по решению СНБО статусом они не смогут. Однако, несмотря на протесты правозащитников, с санкционного списка их не удаляют.

Еще одной попыткой обойти проблему неэффективного судопроизводства является предоставление больших и, по мнению правозащитников, бесконтрольных полномочий СБУ, предусмотренных законопроектом о СБУ, который на днях должен рассматривать Верховная Рада. Это лишь усилит описанное выше напряжение", - сказано в тексте.

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Инициативная группа "Першого грудня" хочет предостеречь руководство государства: обойти проблему восстановления справедливого судопроизводства не удастся.

"Попытки простыми действиями решать сложные проблемы, если и может показаться эффективным средством, то непродолжительное время, поскольку эти проблемы будут только обостряться и порождать новые негативные последствия. Видимо, власти кажется, что разрубили гордиев узел. Однако на самом деле открыли ящик Пандоры.

Согласно статье 3 Конституции, "Человек, его жизнь и здоровье... признаются в Украине наивысшей социальной ценностью", а "Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства". Учитывая все вышесказанное, нельзя не сделать вывод, что эти статьи Конституции не стали основным законом нашей жизни, а есть фасадными декларациями, свидетельствующими: украинская демократия во многих сферах остается имитационной", - говорится в обращении.

К инициативной группы "Першого грудня" входят украинские интеллектуалы: Александра Гнатюк, Владимир Ермоленко, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Игорь Козловский, Мирослав Маринович, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив.

В апреле ряд общественных организаций заявили, что президент Владимир Зеленский нарушает Конституцию.