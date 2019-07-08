Грозы и сильный ветер: где в Украине ждать непогоды

В центральных, южных и большинстве восточных областей пройдут дожди. Фото: uanews.kharkiv.ua

В понедельник 8 июля на большей части территории Украины ожидаются дожди с грозами.

"Днем в центральных, южных и большинстве восточных областей местами значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с. И уровень опасности, желтый", - сообщили в Укргидрометцентре.

На севере температура воздуха повысится до +21...+23 градусов, а ночью до +14...+16 градусов. На западе днем ​​ожидается +21...+23, ночью +12...+14. На востоке синоптики прогнозируют днем ​​+26...+29 градусов, а ночью +15...+17 градусов. На территории южных областей днем ​​будет +25...+27 градусов, ночью +18...+20. В центре страны дневная температура будет достигать +22...+24, ночная - +15...+17.

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В Киеве дождя не прогнозируют, будет сухо и солнечно. Днем температура воздуха повысится до +21...+23 градусов тепла, а ночью +15...+17 градусов.

В течение следующей рабочей недели украинцев ожидают дожди и грозы, на выходных, вероятно, погода улучшится. 9-10 июля ночью преимущественно без осадков. Однако в южных областях и на Прикарпатье во вторник местами пройдет небольшой кратковременный дождь.