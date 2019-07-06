В Украину идут дожди и похолодание

 
Ексклюзивы
1/5
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
Просмотров: 270
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Просмотров: 1746
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 378
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 774
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 1962
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1999
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5418
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 270
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2988
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
5
6
6
17
7
Киевляне рассказали, как открыли популярный отель в Индии
Киевляне рассказали, как открыли популярный отель в Индии
&quot;На улицу выхожу редко, потому что дети смеются с моего роста&quot; - сироте Анатолию Тимчуку негде жить
"На улицу выхожу редко, потому что дети смеются с моего роста" - сироте Анатолию Тимчуку негде жить
В Донецкой области похоронили морпеха Сергея Майбороду, который погиб во время обстрела санитарного автомобиля
В Донецкой области похоронили морпеха Сергея Майбороду, который погиб во время обстрела санитарного автомобиля
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Украинка рассказала тонкости ведения бизнеса в Амстердаме
Украинка рассказала тонкости ведения бизнеса в Амстердаме
Видео
Все видео
Скрыпин - журналисту Бабченко и "квартальщику" Жидкову: "Вы здесь гости. Свои советы раздавайте Путину и россиянам"
Скрыпин - журналисту Бабченко и "квартальщику" Жидкову: "Вы здесь гости. Свои советы раздавайте Путину и россиянам"
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди
Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1557
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 567
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1782
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1782
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2322
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 603
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
суббота, 06 июля 2019 09:00

В Украину идут дожди и похолодание

  Комментировать
В Украину идут дожди и похолодание
Погода на 8-13 июля в Украине Фото: Трезвый взгляд

В течение следующей рабочей недели украинцев ожидают дожди и грозы, на выходных, вероятно, погода улучшится.

8 июля по всей Украине пройдут кратковременные грозовые дожди. Сильные ливни ожидаются в центральных, южных и восточных областях. В западных и северных областях днем ​​будет без осадков, передает УНН.

В понедельник температура в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью +16-21С°, днем ​​+24-29С°. На остальной территории ночью +11-16 С°, днем ​​+19-24С° Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Во время гроз местами шквалы 15-20 м/с и град.

9-10 июля ночью преимущественно без осадков. Однако в южных областях и на Прикарпатье во вторник местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погода на выходные: праздник Ивана будет дождливым

Днем 9 июля в Украине небольшие кратковременные дожди с местными грозами будут у всех, кроме восточных областей, 10 июля кроме южной части. Температура ночью +7-13С°, на побережье морей +14-19С°. Днем +17-23С°, на юге до +27С°.

11-13 июля ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы, преимущественно днем. 14-15 июля без осадков. Температура ночью 8-14 °, днем +​​18-23С°, на юге до +26С°.

В субботу 6 июля ожидается + 23 + 26 градусов, на юге до +28 градусов. В воскресенье 7 июля будет немного теплее в течение дня + 24 + 28 градусов, на юге до +30 градусов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украину идут дожди и похолодание». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июля

Родственница Сталлоне скрывала украинские корни

Вакцину испытали на покусанному мальчику

Самое читаемое
Звезда &quot;Сватов&quot; подразнила поклонников откровенными снимками
Звезда "Сватов" подразнила поклонников откровенными снимками
13
 1 Просмотров: 54989
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки Просмотров: 22131
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
16
 Просмотров: 20434
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
12
 Просмотров: 20034
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
 Просмотров: 18873
Общество
Ждите неожиданность: гороскоп на 6-7 июля
Ждите неожиданность: гороскоп на 6-7 июля
 1 Просмотров: 468
Известный белорусский группа "зажег" в поддержку двух кандидатов
Известный белорусский группа "зажег" в поддержку двух кандидатов Просмотров: 540
Антикоррупционный суд получил свое помещение
Антикоррупционный суд получил свое помещение Просмотров: 117
Избитого чиновника восстановили в должности мэра
Избитого чиновника восстановили в должности мэра Просмотров: 387
Добкинау в РФ приготовили неприятный сюрприз
Добкинау в РФ приготовили неприятный сюрприз Просмотров: 2169
Больше всего комментируют
16
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
14
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
13
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
7
Тимошенко представила обновленную команду "Батькивщины" в Киеве
5
Тимошенко представила обновленную команду столичной "Батьківщини" и ее нового лидера Виталия Нестора
Голосов: 41177
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua