В Украину идут дожди и похолодание

Погода на 8-13 июля в Украине Фото: Трезвый взгляд

В течение следующей рабочей недели украинцев ожидают дожди и грозы, на выходных, вероятно, погода улучшится.

8 июля по всей Украине пройдут кратковременные грозовые дожди. Сильные ливни ожидаются в центральных, южных и восточных областях. В западных и северных областях днем ​​будет без осадков, передает УНН.

В понедельник температура в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью +16-21С°, днем ​​+24-29С°. На остальной территории ночью +11-16 С°, днем ​​+19-24С° Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Во время гроз местами шквалы 15-20 м/с и град.

9-10 июля ночью преимущественно без осадков. Однако в южных областях и на Прикарпатье во вторник местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

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Днем 9 июля в Украине небольшие кратковременные дожди с местными грозами будут у всех, кроме восточных областей, 10 июля кроме южной части. Температура ночью +7-13С°, на побережье морей +14-19С°. Днем +17-23С°, на юге до +27С°.

11-13 июля ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы, преимущественно днем. 14-15 июля без осадков. Температура ночью 8-14 °, днем +​​18-23С°, на юге до +26С°.

В субботу 6 июля ожидается + 23 + 26 градусов, на юге до +28 градусов. В воскресенье 7 июля будет немного теплее в течение дня + 24 + 28 градусов, на юге до +30 градусов.