Грозы и потепление: синоптики обнадежили прогнозом

На Киевщине 27 апреля будет облачно с прояснениями Фото: facebook.com

В ближайшие дни в Украине существенно потеплеет. Ожидают весенние грозы.

"В Украине 27 апреля облачно с прояснениями, в восточной части страны временами дождь. Ветер северо-западный и западный, 7-12 метров на секунду, в восточной части порывы 15-20 метров на секунду. Температура ночью 1-6 градусов тепла, в западных, северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы, в Карпатах и ​​в воздухе, заморозки 0-3, температура днем ​​11-16 тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 19 градусов выше ноля", - сообщили в украинском гидрометцентре.

28-29 апреля в Украине переменная облачность, без осадков. В западных областях днем ​​29 апреля небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температуре 2-8 апреля ночью +2...7°С, днем ​​+13...18°С, на западе страны +16...21°С; 29 апреля ночью +4...9°С, днем ​​+18...23°С.

30 апреля-1 мая в западных ​​и северных областях днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью +6...12°С; днем 30 апреля +17...23°С, 1 мая +14...20°С, на востоке до +25°С.

На Киевщине 27 апреля будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью +3...5°С, днем ​​+13...15°С, по области ночью +1...6°С, на поверхности почвы заморозки 0...-3°С; температура днем ​​+11...16°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дышать безопасно: воздух в столице очистился

28-29 апреля в столице переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температуре 2-8 апреля ночью +2...7°С, днем ​​+13...18°С; 29 апреля ночью +4...9°С, днем ​​+18...23°С. 30 апреля-1 мая в Киеве ночью без осадков, днем ​​небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью +7...12°С; днем 30 апреля +18...23°С, 1 мая +15...20°С.

В Украине сегодня, 27 апреля, в большинстве областей будет сухо, но некоторые регионы накроют дожди. Также на страну обрушится сильный ветер. "27 апреля в Украине без осадков, лишь в восточной части страны временами дождь", - сообщили в Украинском гидрометцентре. Ветер синоптики прогнозируют северо-западный и западный, со скоростью 7-12 м/с. В восточных областях ожидаются порывы со скоростью 15-20 м/с.