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понедельник, 27 апреля 2020 06:27

Украину накроет антициклон: какую погоду ожидать украинцам

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Украину накроет антициклон: какую погоду ожидать украинцам
Прогноз погоды на 27 апреля. Фото: Укринформ

В Украине сегодня, 27 апреля, в большинстве областей будет сухо, но некоторые регионы накроют дожди. Также на страну обрушится сильный ветер.

"27 апреля в Украине без осадков, лишь в восточной части страны временами дождь", - сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер синоптики прогнозируют северо-западный и западный, со скоростью 7-12 м/с. В восточных областях ожидаются порывы со скоростью 15-20 м/с.

Температура в стране установится на уровне 11-16 градусов тепла.

На Закарпатье и юге Одесской области будет теплее - здесь прогреется до 19 градусов тепла.

Антициклон Odilo в дальнейшем приведет к формированию преимущественно сухой погоды в большинстве областей Украины.

Ветер в Украине будет порывистым, а на востоке - сильным.

В Киеве сегодня - без существенных осадков. Ветер порывистый, северо-западного направления. Ночью холодно, +2 .. +5 градусов, возможны заморозки, днем ​​+12 .. +14 градусов.

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Напомним, до этого над Украиной "царствовал" циклон Walli и его атмосферные фронты.

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Дата
27
апреля

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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