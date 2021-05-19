Грозы и ливни затянутся - синоптики рассказали, когда дождемся тепла

Синоптики дали дождливый прогноз до выходных. Фото: pixabay.com

В ближайшие дни в Украине дождь, возможны даже ливни с грозами и порывистым ветром. При этом температура воздуха будет невысокой, особенно на Западе.

Прохладная и мокрая погода продлится как минимум до субботы, 22 мая, сообщили в Укргидрометцентре.

Сегодня грозы будут по всей стране, а в Житомирской и Винницкой областях - сильные ливни. Температура в этот день +17...19°C, на юге +19...23°C. В Киеве синоптики обещают грозы, днем ​​+17...19°C, ночью +11...13°C.

В западных, днем ​​и в южных и восточных областях порывы до 20 м/с (I уровень опасности, желтый.

20 мая грозы утихнут, но почти везде, кроме Запорожской и Донецкой области, сильные дожди. Похолодает до +14...19°C, на Юге - теплее, +20...24°C. В Киеве днем ​​+16...18°C, ночью +10...12°C, дождь.

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В пятницу, 21 мая, вновь грозы и дожди, кроме юго-востока и северо-запада. Температура такая же, как и в четверг. В Киеве пасмурно и дождь, днем ​​+16...18°C, ночью +10...12°C.

А вот суббота будет солнечной и без осадков. Температура повысится - до +17...23°C, а на юге и востоке +19...26°C. В Киеве +20...22°C, ночью +9...11°C, без осадков, солнечно.

Во вторник, 18 мая, на Киев обрушился ливень с градом. В центре столицы образовались заторы. Горожане в соцсетях публиковали видео и фото непогоды. Указывали, что дождь сопровождался мощным громом.