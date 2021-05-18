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вторник, 18 мая 2021 15:44

Киев "накрыл" ледяной дождь. Дороги парализовали пробки

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Во вторник, 18 мая, на Киев обрушился ливень с градом. В центре столицы образовались пробки.

Об этом сообщили в Telegram канали "Киев Сейчас".

Автор: скриншот
  В Киеве бурлит мощная непогода
В Киеве бурлит мощная непогода

"Подол затопило. Центр Киева сковали пробки. В городе - град", - говорится в посте.

Горожане в соцсетях добавили, что непогода сопровождалась мощным громом.

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На Киевщине и в столице 20-21 мая временами небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха прогнозируется +15...20°С.

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